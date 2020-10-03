Россияне чаще всего рассматривают вид на жительство в Испании

Компании Tranio провела исследование и составила список стран, в которых в 2020 году россияне чаще всего хотели получить вид на жительство. Рейтинг опубликовало агентство ТАСС.

Исследование проводилось по статистике поисковых запросов в Яндексе. Так, за восемь месяцев 2020 года россияне чаще всего интересовались видом на жительство в Испании (30 386 запросов). На второй строчке рейтинга – Турция (19 905 запросов), а замыкает тройку Болгария (17 743 запроса).

Примерно одинаковый интерес россияне испытывают к проживанию в Латвии (11 497) и Германии (11 441).

Аналитики отмечают, что особенно заметен прирост заинтересованных в гражданстве Турции – по сравнению с прошлым годом он составил около трети.