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Эксперты рассказали, как сортируют мусор в Европе

Общество
12:59, 02 октября 2020

Эксперты рассказали, как сортируют мусор в Европе
Фото: Юлии Барсуковой
Фото: Юлии Барсуковой

Как правильно обращаться с мусором, знают уже, пожалуй, большинство москвичей. В российской столице с января этого года успешно работает программа по раздельному сбору и накоплению отходов. Все больше горожан сортируют их у себя дома и приносят к контейнерам в отдельных пакетах – полезные компоненты (стекло, пластик, металл, картон и т.д.) отправляются в синий бак и затем на переработку, а смешанный мусор – в серый бак. Этот способ доказал свою эффективность:  за первые шесть месяцев 2020 года на переработку ушло на 60% больше сырья, чем за тот же срок в прошлом году. В соседней Европе есть свои удачные способы использования отходов, однако там на реализацию мусорных реформ  ушли десятилетия, у нас же отрасль еще строится и развивается. Эксперты рассказали о том, как обращаются с отходами в самых передовых европейских странах. 

— В нашем бытовом мусоре, который по-научному называется «твердые коммунальные отходы», львиную долю составляет разнообразная упаковка, — говорит глава представительства Немецкого Общества по Международному Сотрудничеству (GIZ) ГмбХ в России Юлия Грищенкова. — В Германии вопрос с упаковкой решается с помощью ответственности производителей товаров в упаковке за их счет и ответственного подхода граждан. Граждане сортируют, отделяют и отдельно передают упаковку тем, кто вывозит мусор, а компании платят за ее переработку. 

По словам эксперта, отходы, в отношении которых действует залоговая стоимость, например, алюминиевые банки или многооборотная пластиковая тара из-под напитков, подлежат возврату гражданами в соответствующие системы (магазины, фандоматы). Для прочих отходов, которые регулируются в действующей в Германии системе РОП (расширенной ответственности производителей), таких как батарейки, отработанные масла или отслужившее электронное оборудование, предусмотрены специализированные пункты приема. 

С 2019 года в Германии 58,5 % производимых отходов упаковки из пластика должны отправляться в переработку. В соответствии с европейскими стандартами немцы разработали безопасные для окружающей среды технологии по переработке отходов пластика в гранулят и в последующем преобразование его в различные упаковки для косметических средств, бытовой химии, цветочные горшки, корзины для покупок, трубы для отвода сточных вод и многого другого.

— Думаю, тот подход к разделению отходов, который мы предлагаем, в частности, в рамках наших проектов при внедрении раздельного сбора в пилотных регионах, будет хорошо понятен и приемлем в России, — считает Юлия Грищенкова. — Есть два контейнера — один для того, что может быть использовано повторно (а это как раз большая часть упаковки из бумаги, пластика, стекла и картона), а другой — для всего остального. Многие и так отдельно складывают бутылки из стекла и пластика, пакеты от упаковки, ну а макулатуру у нас традиционно собирали отдельно. Конечно, нужно проводить большую разъяснительную работу. И, наверное, отказываться от мусоропроводов. Во время самоизоляции было как раз очень заметно и весьма неприятно слышать грохот от летящих с 23 этажа стеклянных бутылок. А также неплохо вспомнить советское время, когда стеклянную тару можно было сдать, поучив за нее деньги или заплатить меньше за новые напитки в этой таре. 

В России уже немало ответственных потребителей, уверена Юлия Грищенкова. По ее мнению, в рамках германо-российского экологического диалога немецкий опыт может успешно применяться в условиях российской «мусорной» реформы, ведь в области обращения с отходами Германия по праву может считаться образцовой страной, так как именно эта страна является среди стран ЕС лидером по переработке мусора (в полезный оборот в ФРГ возвращается 2/3 отходов). 

— Только подумайте, в сфере обращения с отходами в Германии работает более 270 000 человек, а годовой оборот отрасли составляет около 70 млрд евро, - констатирует эксперт. — При этом организацией сбора, сортировки и утилизации отходов занимаются как частные, так и муниципальные предприятия. Немцам действительно удалось выстроить систему, обеспечивающую уже не один десяток лет бесперебойный вывоз и экологически безопасную утилизацию отходов. Эффективность системы очевидна. Даже в период пандемии Covid-19 Германии удается избежать коллапса, сохраняя привычные алгоритмы работы силами более чем 10 000 частных и муниципальных операторов. 

Помимо вывоза отходов, муниципальные операторы в Германии отвечают за их последующую утилизацию и размещение. Смешанные отходы отправляются на термическую переработку с целью получения тепло- или электроэнергии или на механо-биологическую для производства альтернативного топлива; органические отходы перерабатываются в компост или ферментируются для получения биогаза. 

— В России система обращения с ТКО в настоящее время активно формируется, и GIZ, как оператор российско-германских экологических проектов, активно принимает в этом участие, — говорит Юлия Грищенкова. — Например, в проекте «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации» (www.otxod.com) эксперты GIZ разрабатывают типовые решения по организации обработки и сортировки ТКО для пилотных регионов проекта с учетом местных условий и особенностей (Воронежская, Курская и Калужская области), а для одного из российских регионов была разработана типовая финансовая модель для организации раздельного сбора в сельских поселениях.

Еще одним примером успешного обращения с отходами может послужить опыт другой европейской страны — Франции.

— Мы в «Сфере Экологии» постоянно вдохновляемся примером зарубежных коллег, — рассказывает специалист по развитию компании «Сфера Экологии», эксперт в области экологии и природопользования Юлия Барсукова. — В одну из моих поездок во Францию меня вдохновила местная компания по переработке твердых бытовых и промышленных отходов — PAPREC (PAPREC Group). Когда едешь из аэропорта в Париж на поезде можно заметить сортировочную площадку этой компании. История этого предприятия очень интересная, они начинали свою работу еще в 1995 году, как маленький завод по переработке бумаги и картона, но спустя несколько лет на PAPREC начали перерабатывать очень широкий спектр отходов от бумаги и пластика до специфичных деревянных, опасных и строительных отходов. Также у компании есть много интересных социальных программ и проектов: они поддерживают Всемирный фонд дикой природы WWF, Парижский балет.

В качестве примера интересных решений по транспортированию городских отходов на вторичную переработку эксперт приводит  запуск водного транспорта в Париже. В 2015 году предприятие по переработке отходов PAPREC запустило  на реке Сене сервис по вывозу отходов строительного бизнеса с помощью речной баржи. Также весьма примечательны роботизированные системы сбора отходов. 

— А на французском острове Корсика в секторе переработки бытовой упаковки действует частное предприятие Eco-Emballages, — продолжает Юлия Барсукова. — Это одна из двух организаций, утвержденных государством для организации, контроля и сопровождения переработки бытовой упаковки во Франции. В столице острова Аяччо действует даже специальное мобильное приложение, которое делает сортировку отходов проще. Также на острове ведет работу по управлению отходами организация SYVADEC — это госучреждение по переработке отходов — 22 завода по всей Корсике. 

Сеть предприятий позволяет перерабатывать более 80% получаемых отходов, что способствует сокращению объема отходов, подлежащих захоронению, созданию новых видов экономической деятельности и сохранению первичных природных ресурсов. 

— Эта организация также реализует на Корсике проект по сбору текстильных отходов, в Аяччо мы видели, что установлены специальные контейнеры для одежды, ее собирают для повторного использования. Специализированные контейнеры для раздельного накопления отходов можно встретить даже в самых отдаленных и диких районах острова, например, в районе города Порто-Веккьо и прилегающей сельской местности южной части Корсики. Весь этот опыт можно взять на заметку и России, — резюмирует эксперт.

И все же нам нужно помнить, что эффективность применения любого опыта по обращению с мусором во многом зависит от нас самих, от нашей осознанности и последовательности. Чем регулярней мы будем сортировать мусор у себя на кухне, тем больше полезных компонентов пойдет на переработку, а не осядет мертвым грузом на свалке.

Рубрика: Общество

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