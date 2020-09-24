СК начал проверку в отношении таксиста в Советске. Он отказался везти мальчика с ДЦП

В городе Советске Калининградской области местные следователи начали проверку в отношении службы такси, где водитель отказался везти ребенка, передвигающегося на коляске. Об этом пишут «Такие дела» со ссылкой на управление СК.

Ранее в соцсетях об инциденте сообщила мать ребенка Светлана Лалаева. Своего десятилетнего сына с ДЦП она возит в школу на такси, поскольку в городе плохие дороги и учебное учреждение далеко от дома.

Водитель отказался обслуживать ребенка, поскольку на улице шел дождь, а грязная коляска, которую нужно положить в авто, испачкала бы салон (в багажнике не было свободного места). Поездка по городу стоит 60 рублей, а химчистка салона — 2 700 рублей, объяснял таксист.