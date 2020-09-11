Птицын Лебедеву – товарищ? Кто возглавит Мосгорсуд после Ольги Егоровой

Единственный кандидат на должность нового председателя МГС уже согласован с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым.

В октябре заканчиваются полномочия председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой. Новым главой городского суда столицы скорее всего станет Михаил Птицын, до сего времени бывший председателем Южного окружного военного суда. 9 сентября его кандидатуру утвердила комиссия по предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов при президенте России. Дело осталось за утверждением в Совете Федерации и окончательным «да» Владимира Путина.

Почему уходит Ольга Егорова?

За сухими официозными строками между тем скрывается загадка: почему Ольга Егорова, бессменный глава МГС в последние 20 лет, не выставила свою кандидатуру на замещение вакансии? Категории возраста (ей 65 лет) и количества проведенных на посту сроков судей ее уровня не касаются.

Как рассказали источники Sobesednik.ru, в судейской братии ходят слухи, что между Ольгой Егоровой и главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым в последнее время испортились отношения.

Вроде бы она где-то обмолвилась, что хотела бы занять его место, а ему об этом донесли. И поскольку Лебедев в ближайшее время никуда уходить не собирается, то он, дескать, решил вообще не поддерживать ее кандидатуру.

Сама же Егорова не стала претендовать на вакансию, рассказали нам люди, знакомые с судейской кухней. Судя по всему, потому что смысла в этом нет: для назначения нужны рекомендации от председателя вышестоящего суда. И если расклад такой, что Лебедев против, то и рекомендаций от него не получить. А в администрации президента поддержат того, кого поддерживает глава Верховного суда.

К слову, подобная ситуация уже была в карьере Егоровой: когда ее назначали главой Мосгорсуда, Лебедев (и тогда глава ВС России) так же был против. И Егорова довольно долго была исполняющей обязанности, пока вдруг, минуя обязательные по закону процедуры рассмотрения, ее кандидатура не была напрямую представлена в кадровую комиссию при президенте. И 29 декабря 2000-го Путин подписал указ о назначении Егоровой главой Мосгорсуда.

Это был редчайший случай, как объяснили нам наши источники. Обычно Лебедев (которого считают достаточно близким президенту человеком) сам подбирает кадры. И делает это достаточно осторожно.

Михаил Птицын судил Олега Сенцова

Конкурс на замещение вакансии главы МГС был объявлен в апреле. Из-за отсутствия кандидатов Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) пришлось трижды объявлять об открытии вакансии. И лишь недавно появился единственный кандидат. Им стал 56-летний председатель Южного окружного суда Михаил Птицын.

21 августа, в день рождения потенциального нового главы Мосгорсуда, ВККС утвердила его кандидатуру единогласно. А 9 сентября свое положительное решение высказала комиссия при президенте.

Можно сказать, что Птицын скоро возглавит МГС: шансы на то, что его кандидатуру не одобрит Совет Федераций или президент, минимальны.

Знающие его по учебе и совместной работе люди характеризуют Птицына как классного специалиста, опытного администратора. У правозащитников – более резкие оценки.

Южный окружной военный суд (до 1 октября 2019-го – он назывался Северо-Кавказским – ред.) под руководством Михаила Птицына рассматривал дело о теракте в Пятигорске в декабре 2013 г., дела в отношении экс-мэра Махачкалы Саида Амирова, членов банды Аслана Гагиева из Северной Осетии, террориста Али Тазиева по кличке «Магас», а также дело по обвинению Олега Сенцова и Александра Кольченко в подготовке терактов в Крыму.

Из военного суда – в гражданский

– Может ли судья, возглавлявший военный суд, легко адаптироваться в гражданском? – поинтересовались мы у известного адвоката Александра Гофтштейна.

– Сама по себе принадлежность к военной юстиции никак не характеризует судью, – ответил адвокат. – Ни положительно, ни отрицательно. Я, например, помню те времена, когда принадлежность к военным судам – это был своего рода знак качества. Потому что военные суды славились значительно более объективным и грамотным отношением к отправлению правосудия. Все изменилось с тех пор. Как бы то ни было, закон для всех один и все судьи – гражданские или военные – прежде всего юристы.