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Определен процент меньшинств в кадре для признания фильма номинантом на "Оскар"

Общество
11:06, 09 сентября 2020

Определен процент меньшинств в кадре для признания фильма номинантом на "Оскар"
Белые мужчины Jonas Rivera, Mark Nielsen и Josh Cooley, получившие награду за картину «История игрушек 4» // Фото: Global Look Press
Белые мужчины Jonas Rivera, Mark Nielsen и Josh Cooley, получившие награду за картину «История игрушек 4» // Фото: Global Look Press

Американская киноакадемия обновила список критериев, по которым с 2024 года будет выбираться лауреат премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Критерии изменились в пользу культуры diversity (разнообразия). Так, награду за лучший фильм смогут получить картины, где не менее 30% второстепенных и менее значимых ролей представлены женщинами, людьми с инвалидностью, представителями ЛГБТ или небелыми людьми.

Главную роль или ведущую роль второго плана должен играть как минимум один цветной человек, будь то азиат, латиноамериканец или темнокожий.

Также критерием для отбора лучшей картины стало наличие в фильме как минимум двух представителей миноритарных групп в руководящем творческом составе.

Основная сюжетная линия должна быть сфокусирована в том числе на проблемах этих меньшинств.

Из упомянутых критериев фильм должен соответствовать как минимум двум, чтобы попасть в претенденты на победу.

Напомним, в этом году церемония премии «Оскар» была перенесена из-за эпидемии ковида. Сейчас она сдвинута на 25 апреля, а номинантов огласят 15 марта.

Теги: #"Оскар"

Рубрика: Общество

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