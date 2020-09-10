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Гном Гномыч ходит в школу под охраной армии и офицера КГБ

Общество
14:07, 10 сентября 2020

Гном Гномыч ходит в школу под охраной армии и офицера КГБ
Фото: Instagram
Фото: Instagram

Сын Плющенко и Рудковской зачислен в первый класс одного из самых хорошо охраняемых учебных заведений Подмосковья.

Гном Гномыч, он же Саша, он же сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской, стал первоклассником. Sobesednik.ru узнал, что родители выбрали для него очень необычное учебное заведение.

Звездные папа и мама Гном Гномыча наверняка могли бы себе позволить любую из элитных школ Одинцовского района. Например, роскошную АНО «Школу "Президент"», что находится не так далеко от их домов в поселке Молоденово.

Но судя по фотографиям, выложенным Яной Рудковской в Instagram, выбор пал на муниципальную школу МОУ СОШ «Перспектива» во Власихе. Не так уж и близко – каждое утро придется 15 минут добираться на машине.

При этом семья Плющенко, похоже, не имела приоритетного права на зачисление сюда. За школой, где учится Гном Гномыч, закреплены следующие районы: мкрн. Школьный, ул. Солнечная, ул. Маршала Жукова, ул. Лесная, ул. Окружная.

Почему же выбор семьи Плющенко остановился именно здесь?

Главная фишка школы – безопасность. Так получилось, что «Перспектива» находится на территории ЗАТО Власиха, где расположен штаб Ракетных войск стратегического назначения.

Чтобы попасть на территорию «столицы РВСН», как называют это городское поселение, необходим специальный пропуск. На КПП к этому относятся строго. Местные жалуются, что в случае утери документа, внутрь, по паспорту не пускают даже их.

Вместо этого им приходится выписывать приглашение на самих себя.

Кроме того, и в самой школе к теме безопасности относятся серьезно. В здании установлено 40 камер видеонаблюдения. Организован контрольно-пропускной режим по карточкам и круглосуточная охрана. Ежедневно производится обход территории с целью выявления подозрительных предметов. Для экстренного вызова специальных групп реагирования школа подключена к ОВД г.Одинцово.

Руководят «Перспективой» тоже самые надежные люди. С этого года должность директора занял одинцовский чиновник Алексей Поляков. В его послужном списке — обучение в училище КГБ СССР им. К. Е. Ворошилова и участие в боевых действиях на территории Чечни.

В 2019 году Поляков внезапно решил оставить пост главы Управления образования Одинцовского округа и поучаствовать в конкурсе на должность директора «Перспективы». Однако на сайте школы его имя в разделе «Руководство» появилось на две недели раньше даты, когда этот самый конкурс должен был закончиться (31 января).

Судя по тому, что на праздничной линейке сын Плющенко и Рудковской был поставлен во главе колонны, Гном Гномыча в обиду здесь точно никто не даст.

Теги: #Рудковская #Плющенко #Instagram #новости звезд

Рубрика: Общество

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