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Эксперты рассказали об эволюции обращения мусора в России

Общество
13:22, 09 сентября 2020

Эксперты рассказали об эволюции обращения мусора в России

О том, куда девать накапливающийся мусор, сейчас задумывается, пожалуй, каждый: от простых школьников до крупных промышленников и чиновников. По крайней мере, в Москве ответ на этот нелегкий вопрос уже найден: в городе вот уже полгода успешно действует программа по раздельному накоплению отходов. Результаты ее работы подтверждают эффективность программы: за это время на переработку отправили 413 тыс. тонн вторсырья, это на 60% больше, чем за такой же период прошлого года. На сегодняшний день раздельное накопление отходов остается, по сути, единственной действенной методикой современного обращения с отходами. Достижение это весьма значимое, ведь решить проблему мусора наши соотечественники пытались на протяжении многих лет и даже веков. Эксперты рассказали о том, как обращались с мусором на протяжении всей истории нашей страны.

Горы отходов донимали еще москвичей XVII века. В Уложении царя Алексея Михайловича от 1649 года было указано: «А у кого на дворе будут хоромы высокие, а у соседа его близко тех высоких хором будут хоромы поземные: и ему из своих высоких хором на те низкие хоромы соседа своего воды не лить и сору не метать, и иные ни которые тесноты соседу своему не делать. А буде они на те низкие хоромы воду лить, или сор метать, или иную какую пакость чинить, а с суда сыщется про то допряма…у него хоромы велеть отломать, что бы впредь соседу от него никакого насильства не было». 

— Таким образом, проводя аналогии с современным законодательством, можно отметить, что отдельные положения о правилах добрососедства в части недопущения вредного влияния на соседние земельные участки, в том числе и от воздействия отходов, существовали в российском законодательстве уже более 350 лет назад, — отмечает зампредседателя Комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов Деловой России, член Экспертного совета при Комитете по экономической политике, промышленности ГД РФ Наталья Беляева. — Развитие городов ставило и новые задачи по обеспечению требований размещения инфраструктуры, обеспечения правопорядка и так далее. С учетом этого устанавливались и уточнялись должностные обязанности уполномоченных лиц. 

Так, в 1686 году в указе царей Ивана и Петра Алексеевичей прямо указывалось на необходимость следить за уборкой мусора: «Послать в Земской приказ. Велеть на Москве во всех улицах и в переулках всяких чинов людям сказать, чтоб они всякий против своего двора, велели осмотреть навозу и мертвечины и всякого скаредного помету; и если против чьих дворов какой помет и мертвечина объявится, и то велеть очистить и вывозить за Земляной город, от слободы в дальние места, и засыпать землей тем людям, против чьих дворов такой помет объявится; и впредь ни с чьих дворов навозу и мертвечины и всякого скаредного помету на улицах метать не велеть, чтоб однолично было во всех улицах очищено; также с дворов и с поварен и с отходов на улицу выпусков никто не делали; а которые люди учинятся ослушны… и за то знатным людям быть в опале, а Боярским и иных нижних чинов людям в жестоком наказании». 

— Этот указ устанавливал, во-первых, правила обращения с отдельными видами отходов; во-вторых, обязанности владельцев домов по их утилизации; в-третьих, места и способ утилизации; в-четвертых, запрет на образование новых отходов; в-пятых, ответственность за невыполнение требований, а также лиц, ответственных за контроль своевременности и полноты выполнения установленных требований, — перечисляет Наталья Беляева. 

— В прошлом на Руси были выгребные ямы, куда сбрасывали все отходы, тогда они были в основном органические, природные, — добавляет Карина Ивченко, руководитель общественной организации «Мусора.Больше.Нет». — Часть отходов сжигали в печке, что-то вывозили за границы города. Существовала проблема загрязнения водоемов: там и стирали, туда и сливали жидкости со дворов и лавок, не случайно Чистые пруды в Москве когда-то назывались Погаными, пока их не очистил граф Меншиков. Петр I в свое время выпустил указ о наблюдении чистоты, запрещая выбрасывать сор на улицу, а отходы вывозить за пределы города, закапывая их землей. В то время стали появляться урны на улицах, развивалась канализация. 

По словам эксперта, далеко не все сразу стали исполнять указы: если во дворах люди еще более-менее соблюдали чистоту, то уже за их пределами, на общих территориях, ситуация была довольно печальной. Еще лет двести в остальных русских городах прямо на улицах могли валяться ящики, стройматериалы, бытовой мусор, сливались нечистоты.

В 1712 году Сенатским Указом «О назначении в Москве от 10 дворов десятских, для надзора за чистотой на больших улицах и проезжих переулках» подтверждались ранее установленные требования об ответственности собственников за недопущение появления мусора перед их домами, также там были уточнены механизмы контроля и взыскания штрафов. 

— Новеллой следует считать то, что к перечню лиц, ответственных за чистоту, были отнесены монастырские и церковные дворы, — говорит Наталья Беляева. — В XVIII — первой половине XIX вв. в российском законодательстве оформились базовые положения в области санитарного благоустройства городов. Обязанность содержать в чистоте прилегавшие к домам улицы лежала на домовладельцах, улицы и мостовые, расположенные вблизи питейных домов, должны были содержать в исправности владельцы или арендаторы этих заведений. Закон также запрещал загрязнение водоемов, откуда люди набирали воду. 

За всем этим следила городская полиция. В Российской Империи по стране ездили старьевщики, скупавшие у людей старую одежду и посуду. А после революции система сбора отходов в Советской России стала по-настоящему масштабной. 

С первыми пятилетками начала развиваться идеология бережного использования ресурсов, затем был организован комплексный сбор отходов. Во вторичный оборот попадали стекло, макулатура, текстиль, полимерные материалы и шины. В СССР самым популярным вторсырьем были макулатура, металлолом и стеклотара. Эти фракции собирали и взрослые и дети. Школьников стимулировали соревнованиями, взрослых — возможностью приобретения хорошей литературы. Кроме того, в пунктах приема макулатуры давали мыло, стиральный порошок и другие товары.

— Помимо распространенной практики пунктов приема вторсырья была и редко упоминаемая практика обращения с так называемым утилем, — продолжает Наталья Беляева. — В утиль сдавали все: старую одежду, обувь, шапки, ненужные тряпки и прочий хлам. При этом тут было свое деление: то, что можно было еще носить, просто ребенок вырос из вещи, юбка стала мала, шапка поистерлась и т.д. — передавали в деревню к родственникам или знакомым. Ветхое тряпье сдавали в пункт вторсырья, где его принимали весом за небольшую плату. Кроме того, в Советском Союзе было и то, что мы сейчас называем шерингом. Уже послужившее свое свадебное платье, например, можно было продать в комиссионке. Стиральную машинку можно было не покупать, а взять на прокат и т.д.

— Во времена СССР во многих городских домах отдельно собирали органические отходы, которые потом отвозили в колхозы на корм скоту, — рассказывает Карина Ивченко. — Бутылки от молока, пива и вина, которые были универсальны по форме и цвету, сдавали в магазины и пункты приема, мыли и использовали снова и снова. Помню, что даже в мое детство, в 90-е годы, бутылки брали в местный магазин за деньги. Мы собирали их со всего поселка и так зарабатывали на мороженое и сладости. Отдельно стоит сказать про макулатуру: среди школ устраивали соревнования по сбору, обычные граждане также участвовали в сдаче сырья, чтобы получить дефицитные книги. Это сейчас можно легко заказать книги в интернет-магазинах, а раньше с книгами была напряженка. 

По словам эксперта, с металлом тоже обращались экономно: работали пункты приема лома, часть из них сохранилась и сейчас с тех времен. В мультике про Чебурашку с Геной даже есть эпизод, как пионеры собирали по дворам металл. 

— Пластик тогда не был столь распространен, он в принципе появился на рынке в 50-60-е годы, — уточняет Карина Ивченко. — Но у нас долгое время выносили мусор просто в ведрах без пакета, заворачивали продукты в бумагу, ходили в магазин со своими авоськами. В более позднее время появились яркие пакеты с ручками и упаковка для цветов, которые использовались несколько месяцев и даже лет. Многие тщательно складывали такой дефицитный товар и применяли в особых случаях.

Как мы видим, нынешняя программа раздельного накопления отходов — это результат многолетней эволюции обращения с отходами. Многое сейчас зависит от сознательности горожан. Им всего лишь следует помнить, что отправленные в синий контейнер полезные компоненты: стекло, пластик, металл, картон и т.д. пойдут на переработку, в результате из этого всего изготовят новые вещи, и куда меньше загрязняющего природу мусора осядет на свалках.

Рубрика: Общество

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