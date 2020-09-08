"Минимум ограничений передвижения по городу": Собянин высказался о повторном карантине в Москве 

Если сегодня спросить рядового россиянина о том, что в обозримом будущем из всех возможных перспектив тревожит его больше всего, 9 из 10 респондентов даже не будут пытаться рассуждать о политической ситуации, угрозе Запада, экономической нестабильности, потенциальном усилении фискальной нагрузки со стороны властей или ужесточении пенсионной реформы. Эти самые 9 из 10 уверенно ответят, что в обозримой перспективе опасаются столкнуться с новой волной пандемии COVID-19 в России, причем многие из них будут говорить так отнюдь не из-за опасения заразиться опасной инфекцией, а из-за риска в подобном случае снова оказаться практически запертыми в четырех стенах, лишиться возможности полноценно работать и вообще передвигаться по городу.

Разумеется, в большей степени подобные опасения вызваны не только пережитым во время режима карантина и самоизоляции опытом, но еще и тем, что эксперты в последнее время все чаще говорят не только о реальности второй волны, но и о планах властей по жесткому противодействию распространению заболевания в таком случае.

И больше всего в этом смысле переживают жители крупнейших городов России – Москвы и Петербурга. Ведь именно две столицы в случае всплеска статистики заболеваемости станут первыми, кто ощутит на себе не только рост числа заболевших, но и все «антикоронавирусные» меры, которые, очевидно, уже заготовлены обеими городскими администрациями. Возможно, именно по этой причине в адрес властей все чаще сыплются вопросы о том, как они сами видят развитие дальнейшей ситуации и что планируют предпринимать, случись то, о чем многие порой боятся говорить вслух.

К примеру, не так давно о планах по борьбе с распространением COVID-19 и рисках введения повторного карантина в стране пришлось в очередной раз рассказывать столичному градоначальнику Сергею Собянину. Мэр Москвы, к слову, ранее отдельно подчеркивал, что столичные власти не обсуждают введение ограничительных мер и не планируют никакого повторного карантина, тем самым немного успокоив общественность. При этом Собянин признает, что риски новой волны коронавируса действительно существуют, а потому рассказал о том, чего опасаются власти города в ближайший осенний период, а также какие меры могут предпринять в случае усугубления ситуации.

«В случае повышения уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, что вполне вероятно в осенне-зимний период, в условиях усложнения общей ситуации мы надеемся преодолеть всплеск, прибегая к минимуму ограничений передвижения по городу, в экономике и так далее», – заявил Сергей Собянин.

Проще говоря, по словам столичного градоначальника, особых поводов для беспокойства у москвичей нет. Столичная администрация, которой прежде пришлось вводить довольно жесткие ограничения, в будущем рассчитывает обойтись значительно более мягкими мерами, вводя самые минимальные нормы даже в тех случаях, когда придется нормировать передвижение граждан по городу.