Рошаль о Навальном в Германии, Шойгу о НАТО в Польше. Новости к утру 6 сентября

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил об увеличении количества военных НАТО у линии соприкосновения. Он отметил, что в скором времени дополнительные силы будут перемещены в Польшу, а всего в Восточной Европе находится уже более 10 тысяч военнослужащих.

По словам Шойгу, все военные усиления проводятся с мотивировкой о сдерживании России в угрозах военных конфликтов. Число учений по этому сценарию с 2014 года увеличилось вдвое.

Военный политик заявил, что такое стратегическое поведение противоречит Основополагающему акту Россия-НАТО 1997 года, не дозволяющему размещать существенные боевые силы на территории Североатлантического альянса, пишет «Российская газета».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «серьезная» массовая вакцинация граждан от коронавируса в столице начнется только в конце 2020 года или в начале 2021-го. Со следующей недели начнутся пострегистрационные исследования российской вакцины, которые займут 2-6 месяцев, пояснил градоначальник в телевизионном интервью «Первому каналу».

Глава Нацмедпалаты Леонид Рошаль обратился в немецкой Врачебной палате с предложение создать врачебную группу, которая занималась бы вопросом для установления первопричины произошедшего с политиком Алексеем Навальным, передает ТАСС.

Рошаль отметил, что немецкие и российские токсикологи должны совместно установить, было ли отравление. А в случае подтверждения этого, в России должно быть возбуждено уголовное дело.

Напомним, Навальный до сих пор находится в искусственной коме в немецкой клинике «Шаритэ», откуда его доставили из Омска.

План восстановления экономики в России, который будет работать совместно с антикризисный пакетом мер, будет утвержден в кабинете министров в сентябре. Об этом сообщил вице-премьер Андрей Белоусов. Упомянутый документ будет согласован с прогнозом социально-экономического развития.