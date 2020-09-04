Что делать мигрантам в России после 15 сентября? Отвечает юрист

Юридический обозреватель Sobesednik.ru разъясняет на примерах, как быть мигрантам, оставшимся в России в коронавирусный период.

На днях ко мне обратилась знакомая с просьбой оценить ситуацию с ее родственницей из одной страны ближайшего зарубежья. Как известно, находиться на территории России можно непрерывно не более 3 месяцев. Если, конечно, не оформлять патент на занятие какой-либо деятельностью, но это уже другая ситуация, но и об этом ниже.

Не секрет, что в большинстве случаев иностранцы объясняют свой приезд личными целями. По закону через три месяца, чтобы оставаться дальше, надо пересекать границу, возвращаться на следующие три месяца и так далее.

Пандемия изменила планы всех без исключения людей на планете. Границы только приоткрываются, и то — в некоторых случаях, опасаясь второй волны ковида, государства закрывают въезд опять. Транспортное сообщение в подавляющем объеме маршрутов прекращено и не возобновлено до сих пор.

Именно так эта и без того довольно незащищенная категория людей — мигранты — потеряла возможность пересекать границы, если, конечно, не считать эвакуационных рейсов.

На данный момент въехать в Россию может гражданин другой страны только в случае чьих-либо похорон, на учебу, лечение и по уходу за близкими родственниками. На слово — не верят, нужны подтверждающие документы.

Чтобы избежать путаницы еще в апреле был издан Указ Президента от 18.04.2020 г. за номером 274. Согласно этому документу, при легальном въезде людям, у которых действие необходимых бумаг закончилось в период с 15 марта по 15 июня, они автоматически продлеваются на 93 дня с даты окончания и до 15 сентября.

К таким документам относятся: визы, разрешения на временное проживание, виды на жительство, миграционные карты, а также проставленные в ней отметки с истекающими сроками действия, удостоверения беженца и прочие. Работодатели получили право при соблюдении санитарно-эпидемиологических ограничений привлекать к трудовой деятельности иностранных граждан без необходимости оформления им разрешений на работу или патентов.

Сейчас же стало известно, что и после 15 сентября мигрантам оставят право оставаться на территории РФ без каких-либо нарушений. Так называемая отсрочка для легализации будет предоставлена на 185 дней с момента окончания визы.

Например, ваш родственник, коллега должен был выехать 7 июня. По Указу он мог остаться на 93 дня — до 7 сентября.

Сейчас же течение срока временного пребывания иностранного гражданина в РФ, в случае если он истекает в период с 15 марта по 15 сентября 2020 года, приостанавливается до конца периода в 185 дней. На данном примере — с 7 июня на 185 дней.