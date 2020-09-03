"Я дошел до ручки": Ефремов прочел стихи о погибшем в ДТП курьере Захарове

Последнее слово на заседании в суде 3 сентября Михаил Ефремов произнес в поэтической форме.
Суд по делу Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом, вышел на финишную прямую. 8 сентября актеру должны огласить приговор. Пользуясь своим правом, Михаил Олегович зачитал напоследок в зале суда стихотворение, которое написал на 9 дней со дня смерти Сергея Захарова.
Сергей, мы не были знакомы.
Наше знакомство стало ужасным.
Я был в состоянии алкогольной комы,
А ты погиб совершенно напрасно.
Я не прошу у тебя снисхождения,
Я омерзительный, пьяный человек.
Господи, дай мне немного сил.
А Сергею — рая.
Вот бы поговорить с ним.
Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края.