"Я дошел до ручки": Ефремов прочел стихи о погибшем в ДТП курьере Захарове

Последнее слово на заседании в суде 3 сентября Михаил Ефремов произнес в поэтической форме.

Суд по делу Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом, вышел на финишную прямую. 8 сентября актеру должны огласить приговор. Пользуясь своим правом, Михаил Олегович зачитал напоследок в зале суда стихотворение, которое написал на 9 дней со дня смерти Сергея Захарова.

Сергей, мы не были знакомы.

Наше знакомство стало ужасным.

Я был в состоянии алкогольной комы,

А ты погиб совершенно напрасно.

Я не прошу у тебя снисхождения,

Я омерзительный, пьяный человек.

Господи, дай мне немного сил.

А Сергею — рая.

Вот бы поговорить с ним.

Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края.