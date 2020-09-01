"Искал пиво после водки": Ефремов объяснил, как оказался в своей "машине смерти"

Актер Михаил Ефремов дал подробные показания в суде.

В Пресненском суде продолжает слушаться дело Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении пьяного ДТП в центре Москвы со смертельным исходом. Александр Добровинский – адвокат потерпевшей стороны – вчера предоставил двух свидетелей, которые якобы видели, как именно Ефремов выходил с водительского сидения своего джипа сразу после аварии. Несмотря на это, адвокат Ефремова Эльман Пашаев вышел из здания суда в прекрасном расположении духа.

Корреспондент Sobesednik.ru выяснила причину оптимизма одиозного правозащитника.

В последний день лета жарко было не только на улице, но и в Пресненском суде. Заседание началось с того, что Эльман Пашаев заявил несколько ходатайств. Правозащитник попросил отправить своего подзащитного в институт имени Сербского для «восстановления памяти», так же Пашаев настаивал на проверке лобового стекла джипа Ефремова с пассажирской стороны на наличие биологических следов. Ведь по его версии, артист в момент аварии мог находиться именно на пассажирском сидении. Но суд в очередной раз отказал Пашаеву во всех ходатайствах.

Пашаев привел в суд двух свидетелей защиты – Тевана Бадасяна и Андрея Гаева. Первый заявил, что незадолго до ДТП видел, как на пассажирское сидение машины Ефремова, которую он запомнил по «блатным номерам», сел таинственный молодой человек, и это «точно был не Михаил». Второй свидетель защиты оказался другом уже выступавшего в суде свидетеля Александра Кобца. Гаев заявил, что видел Ефремова, выходящего с пассажирского места автомобиля.





После свидетелей защиты развернутые показания дал и сам артист. В который раз Ефремов заявил, что почти ничего не помнит о вечере трагедии.

– В тот день я выпил бутылку водки дома. Потом ехал на такси, искал пиво, – рассказал 56-летний Ефремов. – Мне мой друг сказал, что я ему звонил в 12 часов дня совсем пьяный. Даже два друга сказали… Я не понимаю, откуда у меня наркотики – хотя я был на вечеринках за три дня до этого.

После показаний артиста последовал очередной сюрприз от Александра Добровинского. Адвокат обеспечил явку двоих свидетелей, которые, по его словам, окончательно расставили все точки в этом дели и дали исчерпывающие показания против артиста.

Первым выступил врач-реаниматолог Илья Бибиков. Он рассказал, что 8 июня во время прогулки с другом услышал сильный хлопок и увидел «сильно искореженные» машины. Неравнодушные друзья решили помочь пострадавшим в ДТП. По словам Бибикова, именно он первым увидел Ефремова после аварии, помог ему выйти из машины и вывел с проезжей части.

– Доктор Бибиков сказал, что заглянул в машину со стороны пассажирского сидения, и там никого не было, – сообщил журналистам Александр Добровинский, выйдя из Пресненского суда поздним вечером 31 августа. – Он один из тех людей, кто помогал господину Ефремову лично выйти из машины и проводил его до клумбы. Этот свидетель опроверг все, что было сказано до этого.

После Бибикова в суде выступила работница бистро Светлана Набокина. Это та самая женщина, которая предоставила Добровинскому знаменитое видео, распространенное адвокатом на телевидении и в соцсетях. По словам правозащитника и свидетельницы, на том ролике видно, что именно Ефремов выходил со стороны водительского места.

– Я считаю, что в этом деле поставлена точка! – триумфально произнес Александр Добровинский после заседания. – Я надеюсь, что суд критически отнесется к показаниям свидетелей, которые были предложены защитой, и, конечно, увидит и услышит тех свидетелей, которых предоставило обвинение. Нас ждет финальная часть.

Однако Эльман Пашаев, выйдя из суда, дал абсолютно противоположный комментарий.

– Таких безобразных свидетелей за 20 лет практики я не встречал! – воскликнул адвокат с заметной с ухмылкой. – Они настолько путались, перепутались, распутались в своих показаниях, что это был полнейший позор! Врач-реаниматолог на все вопросы отвечал: «Не помню!»

А девушка, чей ролик демонстрировал Добровинский, говорит, что она якобы с расстояния 70 метров в темное время суток по затылку человека, выходящего с водительского места, определила, что это Ефремов! Определила она это... по волосам и жесту человека!

Были бы у Ефремова эксклюзивные волосы, это можно было бы еще понять! – рассуждает Пашаев. – «А где вы его жест до этого видели?» – спросил я ее. «В фильмах!» – ответила она… Ну, такую чушь несет! Это цирк!

Мои свидетели все четко говорили, – настаивает защитник Ефремова. – А из этих (Пашаев имеет в виду свидетелей обвинения. – Прим. Sobesednik.ru) никто ничего убедительного не сказал! Это фейковые свидетели!