Подруга Ефремова напала на Добровинского в суде: Вы ответите за смех над Мишей!

Как прошло очередное заседание по делу о смертельном ДТП, окончившееся эвакуацией из зала суда, – в репортаже Sobesednik.ru.

Дав показания, Никита Высоцкий уехал на похороны

Первым 19 августа в суд явился друг детства Ефремова, сын Владимира Высоцкого – Никита Высоцкий.

Своё выступление Никита Владимирович начал с характеристики друга. По его словам, Михаил Олегович – добрейший человек, который помогал очень многим. Высоцкий утверждает, что Ефремов пытался поддержать и родственников погибшего Сергея Захарова, но, сидя под домашним арестом, сделать это было невозможно.

Адвокаты потерпевших начали допытывать Высоцкого, почему у Ефремова провалы в памяти...

– Можно без глупых ухмылок? – попросил Никита Владимирович. – Хотя, если хотите – ухмыляйтесь. Бывало такое, что я говорил: «Чего-то я ничего не помню». И Миша мне отвечал: «Что-то я тоже ничего не помню». Это происходило, когда мы крепко выпивали, чего греха таить, – признался Высоцкий.

Также свидетель упомянул, что Сергей Гармаш пытался связаться со стороной потерпевших, однако и эта попытка не увенчалась успехом.

О наркотической зависимости Ефремова Высоцкий не знал и не верит в это.

Мы попытались поговорить с Никитой Владимировичем, однако он наотрез отказался давать комментарии. Высоцкий торопился на чьи-то похороны.

«Никакой суд не накажет Мишу больше, чем он сам наказывает себя внутри»

Следующим свидетелем выступила ресторатор Татьяна Беркович. Она дружит с артистом уже более 20 лет. По просьбе актера она ездила в больницу узнавать о состоянии Захарова после аварии.

– Если бы Добровинский не вёл такую политику, не было бы конфликта такого, – утверждает Беркович. – Он не раз громко заявлял, что его подзащитным ничего не надо. Зачем же это разжигание конфликта? Он все это делает ради пиара.

Мне лично позже звонила Ирина, гражданская жена Захарова, именно ее я считаю потерпевшей. Других родственников я, кроме как на ток-шоу, нигде не видела. Ирине я пообещала помочь.

С Михаилом мы знакомы 25 лет, я горжусь тем, что он мой друг, – продолжает Татьяна. – Он помогал всем, кому можно, всех даже перечислить не могу. Миша – первый, к кому всегда можно было обратиться за помощью. Даже если у него не было возможности помочь, он всегда находил нужных людей.

Так, как он наказывает себя внутри... никто его не может наказать больше, – уверена подруга артиста. – Когда я увидела Мишу после аварии, он не был тем Мишей, которого я знаю. Думаю, он был в состоянии аффекта.

Добровинский поинтересовался у Татьяны, почему она не оказала помощь близким погибшего, раз так хотела.

– Любое мое действие было бы перевёрнуто вами! Из страха перед вами я ничего не делала, – ответила Татьяна.

Во время перерыва мы спросили у Татьяны, почему люди, которым, по ее словам, так много помогал Ефремов, не приходят его поддержать.

– Если понадобится, все обязательно придут, – утверждает Татьяна. – Идёт суд, меня вызвали, и я пришла. Если Добровинский делает цирк из этого, Бог ему судья. Он смеётся и глумится, он за это ответит. У Миши и родственников погибшего жизнь разделилась на до и после. Прежней жизни не будет ни у кого из них.

На этом заседание было прервано: всех эвакуировали из здания Пресненского суда из-за угрозы взрыва.