"Намолленные" места: от второй волны пандемии моллы спасет разве что молитва

О текущей ситуации sobesednik.ru рассказал эксперт бизнесмен, владелец инвестиционно-девелоперской компании Styness, управляющей шестью торговыми центрами и одним спортивным комплексом в Московском регионе Максим Лалакин.

Обеспокоенный возможностью новой волны коронавируса Российский совет торговых центров (РСТЦ) предложил Министерству экономического развития не закрывать торговые центры в случае новой вирусной вспышки. Отраслевики считают, что в условиях действующей поддержки от государства индустрия торговых центров может не пережить новую волну коронавируса.

Несколько дней назад депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» выступили с инициативой о новых налоговых вычетах для владельцев коммерческой недвижимости, которые пострадали в результате ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Вычеты предполагается делать с прибыли, недополученной по договорам аренды в период с 1 января по 31 декабря 2020 года. Если не считать инициативы самой индустрии, которая еще может быть не одобрена Минэком и Минпромом, пока это вся господдержка, на которую придется рассчитывать собственникам торговых центров. Правительство уже выдало негативное заключение о новом проекте закона справедливороссов.

Государство не пришло на помощь владельцам торговых центров в трудную минуту. Индустрия, объединяющая четверть розничной торговли России, так и не была включена в правительственный список отраслей, пострадавших от экономических последствий коронавирусной пандемии. По странному стечению обстоятельств торговые центры не оказались рядом с туристическими агентствами, гостиницами, турфирмами и ресторанами, которые также были закрыты во избежание вспышек заболеваемости, но в список предприятий на получение господдержки все же были включены.

Отсутствие статуса потерпевшей отрасли не позволило владельцам моллов рассчитывать на серьезные субсидии от государства или налоговые каникулы. Хотя индустрия ТЦ пострадала от пандемии ничуть ни меньше, а возможно, и больше остальных. Мало того, Правительство России даже предлагало разрешить арендаторам выходить из соглашений с ТЦ без выплаты неустоек, если доходность магазинов упала более чем на 50%.

От 2 до 3,5 месяцев торговые центры были целиком закрыты на большей части территории страны, и все это время магазины в них с грехом пополам оплачивали расходы на рабочее обслуживание и ремонт торговых площадей универмагов.

По расчетам все того же РСТЦ, владельцы около 25% торговых центров могут обанкротиться только в результате мартовских и апрельских ограничений. В июле убытки индустрии ТЦ за 6 месяцев с начала карантина оценивались в сумму приближающуюся к 150 млрд руб.

Теперь же знакомые с положением дел в отрасли коммерсанты и специалисты дают еще менее утешительный прогноз. В лучшем случае арендаторы смогут выплачивать торговым центрам от 10 до 20% арендной платы. В ряде регионов торговые центры все еще закрыты или работают вполсилы.

Да и там, где ограничения были сняты, дела владельцев ТЦ не пришла в норму. Согласно результатам исследования компании «Эвотор», в начале июля ни в одном из крупных городов потребительская активность в торговых центрах на докарантинные показатели так и не вышла.

Теперь же, когда эпидемиологи говорят о возможности осенней волны COVID-19, универмагам, расставшимся с надеждой получить ощутимую госпомощь, остается только просить исполнительную власть о самых простых мерах поддержки (не ставить закрытие ТЦ в зависимость от числа зараженных), какими бы утопическими эти предложения ни казались Минздраву России.

К слову, опрошенные газетой «Известия» игроки, заявили о слабой связи между посещением торговых центров в период вспышки пандемии и ростом количества зараженных. По мнению знатоков, сложившиеся санитарно-гигиенические мероприятия, как то: ношение масок, перчаток и регулярная дезинфекция поверхностей способны противостоять росту заболеваемости не хуже вакцины.

Поэтому владельцам торговых центров остается только молиться о том, чтобы вторая волна пандемии отступила прежде чем государство придумает, как все-таки поддержать четверть российской розницы, потому что к приходу её они окажутся тотально не подготовлены.