Уволился чиновник из администрации Лукашенко. Забастовки на МАЗ. Протесты в стране

Забастовки начались на Минском автомобильном заводе, об этом сообщают ряд Telegram-каналов, а также издание TUT.BY. «Чем это закончится не знаем, пока договорились небольшое количество людей, очень надеемся, что нас поддержат остальные», — рассказал порталу один из протестующих.

К бастующим сотрудникам предприятия «Гродножилстрой» вышло его руководство. В это время один из людей через громкоговоритель спросил, кто проголосовал за Лукашенко, а кто за Тихановскую. В первом случае руки подняли несколько человек, а во втором почти все присутствовавшие: «Вот вам правда, истинная правда, против которой народ восстал честно», — заключил оратор.

О своей отставке заявил заместитель начальника управления законодательства в правоохранительной и военной сферах главного государственно-правового управления Администрации Президента Республики Беларусь Артем Проскалович, сообщает «Беларусь головного мозга».

Фото: Telegram-канал «Беларусь головного мозга»

Глава отдела координации инвестиционной деятельности управления инвестиций Мингорсиполкома Петр Жилинский публично заявил о своем увольнении в связи с насилием против мирных граждан.

Поступает множество сообщений о массовых протестах по всей стране, включая центральные улицы Минска, однако силовиков пока не видно: люди спокойно ходят по городам с цветами и встают в цепочки солидарности. Данных о беспорядках нет.

На Пушкинской послы стран Евросоюза возлагают цветы на те места, где ранее погибли демонстранты, пишет The Village Беларусь и «Радио Свобода» в своих Telegram-каналах. Кроме них там находится множество горожан.