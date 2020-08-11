Андрей Кураев о новом насельнике Троице-Сергиевой лавры: Это вопрос бизнеса

На восьмидесятом году жизни от последствий болезни, вызванной коронавирусом, умер насельник Троице-Сергиевой Лавры, архимандрит Герман (Чесноков). «Кончина отца Германа стала тяжелой утратой для крепкой лаврской братии. Вспоминая новопреставленного монаха, нельзя не удивиться его необычному жизненному пути, в котором ясно прослеживается особый Божественный Промысл», – сообщается на официальном сайте монастыря.

Отец Герман прославился тем, что в храме апостолов Петра и Павла в Сергиевом Посаде, где служил, он каждые выходные проводил «отчитки» – так в народе называют обряд изгнания бесов.

Корреспондент «Собеседника» несколько раз присутствовала на этих службах. На них всегда было очень много людей, на отчитки приезжали люди из разных уголков страны. В последний раз два года назад на проповеди, предваряющей обряд, отец Герман говорил, что все болезни в людях – от бесов. И рассказывал о своем видении Богородицы.

Несомненно, отец Герман был очень ярким персонажем и приносил своей особенной деятельностью доходы лавре. Кто теперь заменит его на этом важном посту?

– Во-первых, нет такого штатного места, – объяснил Sobesednik.ru Андрей Кураев. – Во-вторых, если на самом деле у отца Германа был талант экзорцистита, а не просто циркового артиста, в этом случае найти ему замену будет почти невозможно. Потому что это будет зависеть от Бога, а не от администрации.

Другое дело, что есть огромные сомнения в том, что это такое было, не было ли это из области театральной психопатологии.

Андрей Кураев // Фото: Андрей Струнин

– Прямо скажу: сегодня это вопрос бизнеса, – продолжает Кураев. – Решится ли Троице-Сергиева лавра избавиться от этого источника дохода или нет. В свое время патриарх Алексий II говорил, если отец Герман не закончит отчитывать, то он сам его отчитает, в смысле вызовет на ковер. Мне кажется, что преподобный Сергий привлекал людей не яркими гастролями, а чем-то другим, и будет лучше, если наши монастыри откажутся от такого рода шоу-практик.