РКН попросил Путина разрешить блокировать сайты за публикацию персональных данных

В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным руководитель Роскомнадзора Андрей Липов выступил с инициативой о блокировке зарубежных интернет-ресурсов за размещение на них персональных данных россиян. В первую очередь, как он сам отмечает, это связано с «известными» людьми.

«Мы хотели бы здесь продумать некий механизм, который позволит людям сказать, что "извините, эта информация о моем отдыхе, даже если я известный человек, она ничего не имеет общего с общественно значимой информацией, с политической или государственной значимостью", чтобы человек мог через суд хотя бы удалить», — приводит его слова РБК.

Он также пояснил, что введение в законодательство такого правила будет выполнено по аналогии с европейским правом, где подобные возможности уже предусмотрены. Как отмечает издание, речь идет об определении стран, где обработка персональных данных граждан ЕС происходит некорректным образом. «Зачастую мы не можем фейковый аккаунт какого-то известного человека закрыть», — жалуется Липов, отмечая, что это связано именно с внутренними положениями.