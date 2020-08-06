Facebook удалил нтервью Трампа о нечувствительности детей к ковиду

Социальная сеть Facebook удалила пост президента США Дональда Трампа, следуя политике против дезинформации о коронавирусе, сообщает RTVi со ссылкой на CNN.

Публикация Трампа содержала видео-интервью президента, данное телеканалу Fox News. В нем он утверждал, что детям следует вернуться в школы для продолжения обучения, поскольку они практически не чувствительны к ковиду.

При этом известны случаи, когда несовершеннолетние не только заболевали, но и умирали от коронавируса.

«В этом видео были ложные утверждения о том, что определенная группа людей невосприимчива к COVID-19, что является нарушением нашей политики по отношению к дезинформации о COVID-19», — заявил представитель Facebook Энди Стоун.