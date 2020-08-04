"Потеряла зачетку, дура". Как падчерица Сердюкова поступила в вуз без конкурса

На вчерашнее расследование о том, как дети высокопоставленных родителей по блату поступают под видом целевиков в ведущие вузы страны, оставляя за бортом гораздо более талантливую молодежь, уже появился отклик из Госдумы. Первый зампредседателя думского комитета по образованию и науке Олег Смолин уже заявил о необходимости проверить возможность использования родственных связей для целевого обучения.

О чем речь? Зачисление в вузы по целевым программам гарантирует первоочередное зачисление и бесплатное обучение студентов, заручившихся специальным направлением от региона или какой-либо госстуктуры. Вот этим и пользуются влиятельные люди при должностях, пристраивая на теплые вузовские скамейки своих не слишком одаренных чад.

Впрочем, эта практика отнюдь не нова — еще семь лет назад «Собеседник» писал о том, как злоупотребляют целевыми направлениями не где-нибудь, а в самой альма-матер Владимира Путина — на юрфаке СПГУ, куда по блату поступили сын Николая Винниченко, внук Евгения Мурова, падчерица Анатолия Серюкова (влиятельных в то время политических фигур)…

Минус целевого набора в том, что такие блатные абитуриенты подписывают с той структурой, которая их делегирует, договор о необходимости трудоустроится туда после получения диплома. Но, оказалось, этот пункт легко обойти. В договоре прописывается условие, что трудоустройство возможно только при наличии нужной вакансии, которой, как правило, потом не оказывается. То есть, блатной целевик получает возможность поступить в вуз без конкурса, иметь право на стипендию и отхватить заветный диплом абсолютно бесплатно, не связывая себя вообще никакими фактическими условностями. Ни деньги, ни знания для этого особо не нужны — только влиятельные родители.

К примеру, не будь у Никиты Мурова направления в СпбГУ от Генеральной прокуратуры, преодолеть 274-бальный проходной барьер со своими жалкими 192 баллами за ЕГЭ он точно бы не сумел и загремел бы в ПТУ. Но в Генпрокуратуре решили, что внук тогдашнего директора ФСО, хоть и особенными талантами не блещет, настолько перспективный мальчик, что в прокурорских рядах он будет просто незаменим, и оплатили его обучение в вузе в ущерб гораздо более толковых абитуриентов.

И что, кто-нибудь слышал о молодом сотруднике прокуратуры Мурове? Конечно, нет, ведь Никита сегодня — не правоохранитель, а юный миллионер, совладелец питерского порта «Бронка» и наследник бизнес-империи арестованного миллиардера Дмитрия Михальченко. В этом году у Мурова-младшего даже появились новые фирмы в сфере страхового брокерства (в них его компаньоном выступает Наталья Негодова, прежде работавшая в структурах того же Михальченко). Так что в прокуратуру Никита Муров хоть и не попал, но к преступному миру тоже кое-какое отношение имеет.

Променяла бизнес на прокуратуру и Анастасия Зубкова, падчерица бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Сегодня девушка в качестве ИП управляет недвижимостью, а заодно владеет собственными элитными фитнес-центром «Парадный СПА» и салоном-красоты «Нефертити».

А ведь какого ценного прокурорского работника, на обучение которого бюджет потратил сотни тысяч рублей, потеряла страна! В свои студенческие годы Настя прославилась не столько блестящими успехами в вузе, сколько постами в своих соцсетях: «привет, юрфак!»; «калорийный алкогольный вечер»; «Настя, хватит пить!»; «я в гавно»; «я алкаш»; «потеряла зачетку, дура»…

Впрочем, иногда лучше потерять зачетку, чем совесть.