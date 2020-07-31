Фонды составили этические правила общения с людьми, имеющими особенный интеллект

Фонды «Синдром любви» и «ДаунсайдАп» подготовили и опубликовали Декларацию этических принципов оказания услуг людям с ментальными особенностями.

Этот документ рассчитан на представителей помогающих профессий, но подойдет для всех, кто хотел бы освоить навыки тактичного обращения с людьми, имеющими синдром Дауна, расстройство аутистического спектра и иные особенности, влияющие на способность к коммуникации.

Например, в общении с человеком, имеющим синдром Дауна, следует тщательнее следить за тем, чтобы не перебивать его и дать закончить свою мысль, не поправлять его, поддерживать с ним визуальный контакт. При этом в разговоре стоит формулировать вопросы так, чтобы собеседник мог ответить на них достаточно кратко. Не стоит стесняться переспрашивать, если что-то непонятно.

Отдельно в декларации прописана норма о немедленном реагировании на буллинг в отношении людей с особенным интеллектом.

«Как правило, человек думает, что его картина мира – это и есть реальность, и, сталкиваясь с "чужой реальностью", считает ее носителя ненормальным. Мы призываем не упускать из виду, что понимание "чужой реальности" – это отличная возможность расширить свое сознание!» — пишут авторы декларации.