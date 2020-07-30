Студенту из США, который будучи пьяным напал в Москве на полицейских, дали 9 лет

Американского студента Тревора Рида приговорили в России к девяти годам колонии за применение насилия к полицейскому.

Об этом пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу Головинского районного суда, где рассматривалось дело.

Молодого человека признали виновным по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение опасного для жизни или здоровья насилия к представителю власти»).

Отмечается, что изначально Рида обвиняли по части 1 статьи 318, подразумевающее максимальное наказание до пяти лет заключения.

Тревор Рид числится учащимся университета Северного Техаса, он проходил службу в Корпусе морской пехоты США. В Россию студент прибыл по туристической визе, которая действует до сих пор. В Москве он жил в районе Ленинградского шоссе вместе со своей девушкой.

Рида задержали в августе 2019 года. По версии следствия, соседи пожаловались на американца, который в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с местными жительницами. Когда молодого человека доставляли в отдел полиции, он напал на водителя и его напарника.

Сам студент утверждал, что ничего не помнит. По словам его девушки, в отделе полиции Рида допрашивали сотрудники ФСБ. Издание New York Times сообщило, что допрос проходил в отсутствии адвоката и без переводчика.