Фигурантам дела Голунова продлили арест до 7 сентября

В Москве Басманный суд в очередной раз продлил арест для экс-сотрудников МВД, проходящих по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом пишет ТАСС. Арест продлен до 7 сентября.

Напомним, в июне прошлого года Ивану подбросили наркотики и пытались обвинить его в сбыте веществ. После общественного резонанса все обвинения с журналиста были сняты, а пять сотрудников полиции задержаны. В отношении них ведется разбирательство по статье о превышении должностных полномочий.

Со стороны СК настаивали на продлении ареста для экс-служащих, поскольку в случае выхода из-под стражи они могут влиять на следствие, продолжать преступную деятельность или уничтожить улики.

Двое обвиняемых просили отпустить их под залог в размере 500 тысяч рублей.