"Закон омерта" от Катерины Босов 

Почему техногенная авария на угольном отвале Елбашинский АО «Сибантрацит» окружена «заговором молчания».

Можно ли остановить реку? Градоначальник из «Истории одного города» Угрюм-Бурчеев безуспешно пытался это сделать. Но в наше время этот «подвиг» удалось совершить компании «Сибантрацит». У села Елбаши в Искитимском районе Новосибирской области 18 июля с одного из отвалов угольного разреза АО «Сибирский Антрацит» сошел мощнейший грязевой сель. Река Елбаш превратилась в болото. Полюбившееся местным рыболовам озеро Светлицкое также завалило грязевым потоком. Более тысячи гектаров леса и речной поймы уничтожены. У одного из жителей села в потоках грязи утонула машина. Пострадала и техника «Сибантрацита» - 100-тонный БелАз оказался придавлен горными породами.

Казалось бы, ЧП такого масштаба должно привлечь к себе повышенное внимание местной и федеральной власти, СМИ. Однако со стороны чиновников никаких внятных телодвижений незаметно, а работники «Сибантрацита» следят за тем, чтобы журналисты не просочились на территорию схода грязевых потоков.

У сицилийской мафии есть так называемый «закон омерта» – «закон молчания». Такой «заговор молчания» делает расследования преступлений мафии затруднительными или вовсе невозможными. Похоже, что «омерта» начала действовать и в Новосибирской области.

Но по каким причинам руководство «Сибантрацита» стало «глушить» информацию о произошедшем?

Перманентные ЧП от «Сибантрацита»

Это не первое ЧП на предприятиях «Сибантрацита». В июне 2019 года в Кемеровской области на угольном разрезе Кийзасский произошел оползень, который снес шесть опор ЛЭП, завалил лес и реку Кийзас. Тогда компанией «Сибантрацит» руководил ее основатель и владелец Дмитрий Босов. Работа пресс-службы была поставлена таким образом, чтобы информировать общественность о ходе работ по устранению последствий оползня: Босов, что называется, не прятал голову в песок.

В мае этого года после трагического случая с Дмитрием Босовым бразды правления компанией перешли к его вдове Катерине Босов. Ранее она работала одним из руководителей в фирме, занимающейся пошивом модной одежды. Но после того как вышла замуж за Дмитрия Босова, заняла пост коммерческого директора в «Сибантраците», совершенно, видимо, не учтя того, что если в портняжном деле еще можно безобидно для клиентов увеличивать прибыль за счет экономии на качестве материалов для одежды, то угледобывающая отрасль — дело другое.

Катерина Босов, похоже, применила свои менеджерские навыки и в совершенно незнакомой ей отрасли. Но недостаточные расходы на меры безопасности, как известно, в ней приводят к печальным последствиям. Добыча угля связана с большими рисками как для людей, так и для окружающей среды. Можно сшить юбку из более дешевой ткани, приклеить красочную наклейку и продать как изделие высокого качества. В угольной отрасли такие трюки оборачиваются катастрофическими последствиями.

Дмитрий Босов в предыдущий раз после случившейся аварии поступил по-мужски, вызвав огонь на себя. Но в этот раз Катерину Босов прикрывать некому. А сама она явно не горит желанием фигурировать в медийном пространстве в негативном ключе. Тем более, что совсем недавно она встречалась с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, рассказывала, что «Сибанатрацит» продолжит финансировать свои социальные проекты в области. А Травников, со своей стороны, благодарил вдову за ее обещания.

Сейчас Травников оказался в тупиковой ситуации. «Сибантрацит» – крупнейший налогоплательщик области. Тактика замалчивания ЧП делает его фактически заложником Катерины Босов. Если бы губернатор сразу занял четкую публичную позицию и произошедшее было предано широкой огласке с привлечением СМИ и экспертов, то отчитываться и просить о губернатора пощаде пришлось бы Катерине Босов.

Сибирское управление Ростехнадзора выявило грубые нарушения требований техники безопасности и соблюдения экологических норм при добыче угля. Суд Искитимского района, по представлению специалистов Ростехнадзора, остановил ведение горных работ в зоне отвала на три месяца. Но этого явно недостаточно для того, чтобы компания «Сибантрацит» и ее владельцы встали на путь исправления.

Утомленные угольной пылью

Дело в том, что даже до схода сели в поселке Елбаши местные жители жили в обстановке перманентного ЧП. Расположенный возле поселка Линево «Разрез Восточный», принадлежащий «Сибантрациту», ускоренными темпами наращивает производство востребованной за рубежом продукции. Потоки валюты в карманы владельцев компании растут. А жители страдают от угольной пыли, которая оседает на всех поверхностях. А потом и в легких. Даже окно невозможно открыть. Быстро образуется слой черной пыли на подоконнике. Отравленной атмосферой дышат и стар, и млад. Но власти словно не видят происходящего. Защита окружающей среды, нормы выбросов вредных веществ в атмосферу – о таких диковинных вещах в этих краях, судя по всему, не слышали.

Наши корреспонденты взяли комментарии у местных жителей. Следует отметить, что не все соглашались отвечать на вопросы. Некоторые отказывались называть свои фамилии или просили не снимать их лицо и отвечали на вопросы за кадром. Это красноречивое свидетельство того, что в поселке царит страх перед «Сибантрацитом». Чиновники делают вид, что все в порядке. Ждать защиты своих интересов жителям не от кого. До произошедшего ЧП СМИ также не интересовались подробностями их житья-бытья.

В компании «Сибантрацит» не устают повторять, что финансируют социальные проекты в Новосибирской области. Но все эти подарки с барского плеча - сущие копейки по сравнению с тем ущербом, который «Сибантрацит» наносит экологии Искитимского района и здоровью его жителей. Это похоже на поведение белых колонистов Америки, которые откупались стеклянными бусами от индейцев, разоряя среду их обитания.

Кстати об Америке. Дмитрий Босов пытался наладить в Калифорнии бизнес по выращиванию и продаже каннабиса. Это высокоприбыльный бизнес. По сути речь идет о торговле легализованными в некоторых штатах США легкими наркотиками. Но бизнес оказался убыточным, а бывший американский директор подал на Дмитрия Босова в суд.

Почему в России бизнес приносит большие прибыли, но те же предприниматели в Соединенных Штатах не смогли наладить успешное дело даже на легких наркотиках? Не потому ли, что в России бизнес ведется такими же варварскими методами, как это было в период заселения Америки европейцами. В современной, цивилизованной стране, в которой соблюдаются права работников, чиновники следят за соблюдением экологических норм и законы работают, методы владельцев «Сибантрацита» применить было бы невозможно. А что делать. если по-другому они работать, судя по всему, не умеют! В России «эффективный менеджмент» построен на коррумпировании чиновников, нарушении прав жителей в окрестностях производства, экономии на безопасности и мерах по защите окружающей среды.

Что общего между Искитимом и Беверли Хилс?

С приходом к власти в «Сибантраците» Катерины Босов ко всему этому «джентльменскому набору» добавилось замалчивание информации о реальной картине происходящего. Пресс-служба «Сибантрацита» лаконично сообщила, что «в зоне инцидента не проходят автомобильные и железные дороги, нет естественных водоемов. В результате перемещения породы затронуты овраг и незначительный участок земли, который будет очищен. Состояние ближайших водных объектов не нарушено».

Звучит как «ТАСС уполномочен заявить». Но «Сибантарцит» – частная компания и не имеет полномочий навязывать всем свои правила игры и точку зрения. На сделанных нашими корреспондентами с квадрокоптера фото и видео хорошо видно, что «незначительный участок земли, который будет очищен» составляет более тысячи гектаров! Картина как после падения тунгусского метеорита: водоемы завалены селем и угольным шлаком, повалено огромное количество деревьев, нанесен колоссальный ущерб природе!

Все это невозможно «очистить», как заверяет в своем релизе руководство компании. Находящиеся под селем флора и фауна погибли. Невозможно восстановить погибшие водоемы и прежнюю природную среду. Кого обманывает «Сибантрацит»?

Государственным органам давно следовало бы заняться расследованием многолетних систематических нарушений норм безопасности и прав местных жителей. Законы Российской Федерации должны выполняться, защищать права граждан и окружающую среду от варварских методов извлечения прибыли.

Но никто не занимается даже расследованием случившейся техногенной катастрофы, в результате которой только по счастливой случайности не пострадали люди. Молчит губернатор Травников. Не делает заявлений руководитель новосибирской межрайонной природоохранной прокуратуры Барышников.

Но больше всего наших корреспондентов удивила тишина в коридорах администрации Искитимского района. Начальник отдела по природным ресурсам и охране окружающей среды Наталья Кунгурцева не стал давать комментарии в связи произошедшим. Глава Искитимского района Олег Лагода делает вид, что ничего страшного не произошло. Даже глава Тальменского сельсовета Сергей Матвеев, на территории которого «Сибантрацит» загубил природу, ничего вразумительного не отвечает.

И после этого еще кто-то будет говорить об отсутствии коррупциогенной составляющей между крупным бизнесом и региональными чиновниками?

В прошлом году выручка Группы «Сибантрацит» превысила 125 млрд рублей. Катерина Босов владеет в США особняком стоимостью 30 млн долларов в знаменитом районе Беверли-Хиллз, расположенном недалеко от знаменитых киностудий Голливуда. Но Беверли Хилс не самое престижное место на американском континенте. Как говорится, есть куда стремиться.

Если «Сибантрациту» удастся сохранить действие «закона омерта» в Новосибирской области, то будет создан опасный для всей страны прецедент. Тиражировать «передовой опыт» будет не только «Сибантрацит», но и другие компании добывающей отрасли. Тем более, что предстоит затяжной экономический кризис. Экономия на безопасности людей и окружающей среды позволит компаниям, по варварски относящихся к природе и людям, извлекать огромные прибыли, зарабатывать валюту и вывозить ее в офшоры, оставляя на местах своей кипучей деятельности «выжженную землю», как орды иностранных захватчиков.

Россия сейчас переживает неспокойные времена. Люди устали от «дикого капитализма». Устали видеть безнаказанность представителей крупного бизнеса, попирающих все нормы морали ради наживы, уничтожающих природу и пренебрегающих интересами граждан. Устали наблюдать бездеятельность и «заговор молчания» в исполнении чиновников, обязанных отстаивать государственные интересы.

Пассивность новосибирских властей в расследовании и устранении причин схода лавины объемом около 10 млн куб. м., возле села Елбаши, замалчивание истинных масштабов катастрофы чревато ростом возмущения местных жителей. Информация непременно дойдет до высшего руководства страны. Но было бы намного правильней в сложившейся ситуации не дожидаться вмешательства Президента России, а следовать букве закона.

От местных чиновников не требует особого героизма. Всего лишь исполнение своих должностных обязанностей. Время «дикого капитализма» должно безвозвратно уйти в прошлое. Иначе страну ждут тяжелые времена и политический оползень завалит как олигархов, так и чиновников, которые прикрывают их своим молчанием и бездействием.

Антон Арефьев,

Елена Токарева.