Мерзлота хуже воровства

На днях «Норникель» наконец-то представил Ростехнадзору свой план повышения уровня промышленной безопасности. В нем нашлось место и анализу этой безопасности на производственных объектах, и созданию системы дистанционного контроля и мониторинга, и, естественно, проблемам вечной мерзлоты, на которую весьма удобно списать все собственные огрехи. Как будто в ней, в мерзлоте, все дело. А не экономии на всем и вся: от лишнего сварочного шва до килограмма щебня.

Неслучайно же из одного федерального ведомства в другое в последнее время кочует документ с длинным перечнем нарушений, которые уже давным-давно обнаружили на том самом норникелевском ТЭЦ-3, который залил своими нефтепродуктами чуть ли не пол-Таймыра. И которые не торопились устранять.

Судя по оперативной справке, составленной по следам злосчастного ЧП, владельцы компании давно должны были знать не только о той самой мерзлоте, но и о трещинах в сваях ТЭЦ, об отсутствии контрольных приборов о гидроизоляции, о непроектных марках стали... Знали, но не спешили тратиться не ремонт, жалея даже дополнительной машины щебня.

Больше трехсот различных дефектов только при визуально-измерительном осмотре выявил Ростехнадзор при проверке того самого резервуара №5 ТЭЦ-3 еще в 2016 году, а толку. Знаете, какой отчет НТЭК направил в ведомство по итогам необходимого устранения недочетов? Вот и мы не знаем, потому что такого отчета обнаружить не удалось. Наверное, вечная мерзлота поглотила.

При этом Центр диагностики «Норникеля» еще в 2017 году составил другой отчет – о состоянии фундамента под резервуаром №5, из которого прекрасно видно, что в компании знают: в железобетонном обваловании резервуара есть и трещины с накрытием, и локальное разрушение бетона, и коррозия арматуры…

Впрочем, справедливости ради, стоит добавить, что в 2018 году долгожданный ремонт ТЭЦ все ж таки состоялся. Ну или то, что в «Норникеле» обозвали ремонтом. По данным экспертов сварные швы были выполнены с дефектами, герметичность отсутсвует, днище резервуара, вопреки технической документации, сплюснулось... И ладно бы только это.

Как выявила проверка, под этой деформированной аварийной конструкцией даже не оказалось необходимого бетонного основания, сваи были сделаны с нарушением, не было покрытия на площадке между дамбой и резервуаром, под дамбой не было предусмотренного слоя щебня, пролитого битумом, а главное, на ТЭЦ не было элементарной автоматики для обнаружения утечек. Как не было и специального котлована на случай аварийных проливов, в результате дизельное топливо потекло не туда, а в ставшие лиловыми от нефтепродуктов реки.

Знал о проблеме с аварийным объектом, «Норникель» предпочел не тратить деньги на его адекватную починку. Залатали наспех, да и все. Стоит ли удивляться тому, что позднее НТЭК даже не смогла предоставить данные о проведении мерзлотно-технического надзора за фундаментами резервуара №5 с 2018 года. Да и за чем было надзирать, если вместо нормального фундамента одна вечная мерзлота и осталась, а северный ветер сдул в океан весь щебень. Неудивительно, что в экспертной документации от декабря 2018 года встречаются либо белые пятна, либо откровенное вранье…

Чудо, что эта ржавая цистерна не просто лопнула, а что она так долго протянула. И худо-бедно проходила все проверки, каждый сезон получая соответствующие разрешения Ростехнадзора. Очевидно ведь, что в глобальной экологической катастрофе виновата не пресловутая вечная мерзлота, а не менее пресловутая жадность (ну ладно, экономность) хозяев «Норникеля». Но все равно интересно, к какому выводу по результатам расследования причин аварии придет Ростехнадзор на этот раз, и какую вечную мерзлоту признаю в ЧП виноватой.