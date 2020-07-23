WWF обратился к Матвиенко с просьбой не отменять экоэкспертизу строек

22 июля Всемирный фонд дикой природы WWF отправил на адрес председателя Совфеда Валентины Матвиенко обращение с требованием отправить на повторное рассмотрение закон, отменяющий государственную экологическую экспертизу при расширении магистральной инфраструктуры. Об этом рассказывает Агентство социальной информации.

Соответствующий законопроект был принят 15 июля в третьем чтении Государственной думы. В WWF настаивают, что принятое решение может нанести серьезный ущерб особо охраняемым природным территориям.

Экологисты отмечают, что законопроект касается не только территории стройки Байкало-Амурской магистрали и Транссиба, но затрагивает и объекты капитального строительства в особо охраняемых территориях регионального значения.

«Реализация [положений закона] угрожает целостности и сохранности этих ценных природных территорий, неминуемо приведет к их фрагментации и негативно скажется на состоянии популяций редких животных», — пишут активисты в обращении к Матвиенко.

Ранее против принятого законопроекта выступали и активисты Greenpeace.