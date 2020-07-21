Двум морякам из РФ дали в Греции более 250 лет колонии за перевозку 20 нелегалов

Cуд в Греции приговорил двух российских моряков к 253 годам лишения свободы за перевозку нелегальных мигрантов.

«Константин Семенов и Иван Возниковцев получили по 253 года лишения свободы за организацию нелегальной миграции, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы Греции», – приводит «Интерфакс» слова вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

По его словам, такой срок связан с тем, что за каждого мигранта полагается наказание от 7 до 12 лет. Всего на судне было более 20 нелегалов. Кроме того, были добавлены сроки за другие инкриминируемые преступления.

Сообщается, что моряки свою вину не признали. Они заявляют, что приехали в Турцию работать и думали, что перевозят туристов. Нелегалов они пустили на борт из-за угроз работодателя.