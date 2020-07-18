Трудовые книжки в россии станут цифровыми с 1 января

Премьер-министр правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит россиянам с 1 января 2021 года устраиваться на работу по электронной трудовой книжке. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Электронные трудовые книжки будут доступны гражданам в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или на сайте госуслуг. Также актуален этот запрос будет и в мобильных приложениях ПФР и госуслуг.

Важно отметить, что в электронном документе будут указаны только данные с 2020 года, поэтому необходимо сохранить трудовую книжку со всеми своими местами работы среди прочих важных документов.