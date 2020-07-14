Сафронов будет сотрудничать со следствием по делу о госизмене

Адвокат задержанного советника главы Роскосмоса Иван Павлов заявил, что ФСБ не удалось найти в публикациях Сафронова сведений, содержащих гостайну. Это убедило криминалистов, что дело не связано с журналистской деятельностью задержанного, а передача секретных данных, как выяснилось, осуществлялась им с помощью шифрованиях.

Об этом пишет Daily Storm.

Правозащитник отметил, что Сафронов настроен на борьбу и свою вину решительно не признает, считая обвинения в свой адрес бредовыми. Советник главы Роскосмоса выразил готовность сотрудничать со следствием по делу о госизмене.

«Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили в публикациях Сафронова сведений, содержащих гостайну. Таким образом, они настаивают на том, что якобы совершенное им преступление не связано с его профессиональной деятельностью. Но мы понимаем, что журналистская деятельность многогранна и заключается не только в публикации. Публикация — это надводная часть айсберга той информации, которой владеет журналист», — заявил Павлов.

«Ранее следствие утверждало, что Иван якобы общался со спецслужбами Чехии через интернет. Сейчас уточняется, что сообщения были зашифрованы, шифрование было с помощью программного обеспечения VeraCrypt», — добавил адвокат.

Сафронов арестован до 6 сентября. Защита советника главы «Роскосмоса» заявила, что никаких доказательств предъявлено не было, засекреченных документов они в деле не видели. Арест позднее был обжалован защитой, заседание Мосгорсуда по этому поводу состоится 16 июля.