"Новые люди" помогли брошенным животным вернуться домой

Под давлением общественности «Аэрофлот» доставил в Москву животных, которых десять дней назад сам отказался вывозить из Шанхая. Партия «Новые люди» публично заявила о проблеме и привлекла внимание Росавиации, Генеральной прокуратуры и Роспотребнадзора.

Сегодня в Москву вернулись 10 кошек и собак, которых авиакомпания «Аэрофлот» отказалась вывозить 4 июля, тем самым разлучив их с хозяевами и заставив всю общественность переживать за судьбу питомцев. Животных отправили грузовым рейсом авиакомпании, об этом ТАСС сообщил председатель Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом (ВКСРС) и руководитель Русского клуба в Шанхае (РКШ) Михаил Дроздов.

Напомним, что 4 июля во время регистрации на вывозной рейс из Шанхая авиакомпания-перевозчик отказалась взять на борт животных, которые согласно правилам имели все справки и находились в переносках. «Аэрофлот» заявил, что это контрабанда. В том числе на борт не взяли слепого кота Бомбика, который уже неоднократно совершал полёты со своей хозяйкой Надеждой и имел все необходимые справки.

Множество людей были возмущены поведением «Аэрофлота». За животных вступились активисты партии «Новые люди». Не занимаясь самопиаром, партийные активисты без всякой огласки, едва узнав о вопиющем случае жестокости, тут же связались с владельцами животных и предложили конкретную помощь, кому она оказалась необходимой: предоставить питание кошкам и собакам по месту их нахождения, помочь с оплатой пунктов передержки. Кроме того, были написаны официальные письма о действиях авиакомпании в Росавиацию, Генпрокуратуру и Роспотребнадзор.

«Новые люди» напомнили руководству авиакомпании «Аэрофлот», что согласно поправкам к Конституции Российской Федерации формирование в обществе ответственного отношения к животным является прямой обязанностью правительства Российской Федерации.

«Поведение государственно-частной авиакомпании в связи с этим представляется непрофессиональным, неприемлемым и антиобщественным», - говорится в документе.

- Все действия возымели синергетический эффект, и «Аэрофлот» в итоге вывез из Китая оставленных животных, что, конечно, очень хорошо, - прокомментировал ситуацию руководитель исполкома партии Александр Даванков. - Но совершенно не понятно, почему нельзя было сделать это без такого скандала. Пришлось буквально бить в набат, писать запросы, привлекать внимание общественности в вопросе, который не требует таких вмешательств со стороны.

Между тем, это уже не первый случай происшествий с домашними животными на рейсах авиакомпании «Аэрофлот». Только за последние пол года название этого авиаперевозчика фигурировала в федеральных СМИ и социальных сетях несколько раз. Так, в феврале этого года Тимофей Тимофеев на своей странице в соцсетях сообщал, что его пса по кличке Финик, транспортируемого, как и положено, в переноске, уронили с багажной тележки. При этом, треснула клетка треснула и собака-самоед (Прим. Ред. – очень крупная в размерах) оказалась на летном поле. С большим трудом его удалось поймать и вернуть в самолет. Кроме того, в июне произошло сразу два громких случая. Таксе выбили глаз рейсе Петропавловск-Камчатский — Москва, об этом рассказала хозяйка Ирина Павлова. А другой собаке на рейсе из Москвы в Симферополь повредили челюсть и зубы. Ещё одним громим инцидентом стал случай с гибелью двух котов в марте этого года на рейсе «Аэрофлота» Нью-Йорк — Москва — София. При этом, требование хозяина животных — возбудить уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными (345 УК) в отношении авиакомпании-перевозчика осталось неудовлетворенным.