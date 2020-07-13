У СИЗО Лефортово проходит акция журналистов в поддержку Ивана Сафронова

У СИЗО Лефортово проходит акция журналистов в поддержку бывшего корреспондента «Коммерсанта» Ивана Сафронова.

Как сообщает «Медуза», уже задержаны журналисты Софья Русова, Мария Карпенко, Ольга Алленова и Алла Пугачева с «Коммерсант FM».

13 июля следователи ФСБ намерны предъявить советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову официальное обвинение по делу о госизмене.

Утром в Москве на Госпитальном мосту через реку Яузу в районе СИЗО «Лефортово» появился баннер в его поддержку. Ранее сообщалось, что журналисты вывесили такой же баннер на заборе рядом с СИЗО, где находится Сафронов. Однако баннер сразу же снял один из строителей.