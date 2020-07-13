Краснодарские водоканальщики остались без люксового Кадиллака за 5 млн рублей

В ОАО «Водоканал Апшеронского района» (Краснодарский край) захотели красивой жизни. И поэтому разместили на сайте госзакупок заявку «оказание услуг финансовой аренды (лизинга) в отношении легкового автомобиля CADILLAK XT5».

Означенный легковой автомобиль стоит, на секундочку, 5 млн рублей, два из которых предполагается выплатить авансом, а остальное – в течение 5 лет. Причем, судя по документам закупки, водоканальное начальство кататься на нем собиралось отнюдь не по Апшеронску и окрестностям, а почему-то по городу Котельники Московской области. Автомобиль должен быть выпущен в 2020 году, его сидения обиты натуральной кожей, обязательно наличие панорамного люка, беспроводной зарядки для телефона и прочих плюшек. Насколько известно, водопроводные сети в районе изношены чуть менее, чем полностью, и народ регулярно сидит без воды. Но иномарка все равно важнее.

Граждане, прознав об аппетитах «Апшеронского водоканала», стали громко возмущаться в соцсетях. А депутат местного заксобрания Иван Жилищников пошел дальше: быстро и решительно подготовил заявления в соответствующие органы. Тогда в «Водоканале» тоже забеспокоились. Информацию о закупке попытались спрятать путем подмены букв (не вышло!), а общественности заявили, что сотрудницы отдела закупок напортачили. Нужно было оформить заявку на экскаватор, а они, балбески, вписали туда дорогостоящую иномарку. Сотрудницы, отметим, оказались крайне невнимательными, потому что в заявке слова «легковой автомобиль» и «CADILLAK XT5» встречаются раз пять, не считая проекта договора.

Иван Жилищников

Но «Водоканал Апшеронского района» – не та организация, которая просто так сдается под давлением общественности. «По Кадиллаку для нашего отдела закупок были сделаны предварительные просчеты со стороны лизинговой компании по просьбе и в интересах наших партнеров. Приобретение данного автомобиля «Водоканалом» не планировалось, не было заключенных сделок, никакие платежи в отношении данной закупки не осуществлялись», — официально сообщили в компании.

Остается только гадать, какая из организаций, занятая, надо полагать, в жилищно-коммунальном хозяйстве, попросила «Водоканал Апшеронского района» подсобить ей с CADILLAK XT5 и почему постеснялась заняться им сама. На этот и другие вопросы, возможно, даст ответы прокурорская проверка, которую твердо намерен организовать депутат Жилищников. С нетерпением ждем результатов.