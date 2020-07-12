На Аляске нашли обломок челюсти молодого динозавра

Группа палеонтологов из Имперского колледжа Лондона обнаружила на севере Аляски фрагмент челюсти молодого динозавра. Особь, по словам ученых, принадлежит семейству дромеозавридов, пишет ТАСС со ссылкой на New York Post.

Предполагается, что обломку около 70 миллионов лет. При этом обломок нижней челюсти составляет не более 14 миллиметров, хотя такие артефакты тоже могут быть весьма информативными для исследователей.

По словам палеонтолога Тони Фьорилло, находка стала еще одним аргументом в пользу того, что некоторые рептилии не только жили на севере на период временной миграции, но и размножались там.