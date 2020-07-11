Меру наказания признанного виновным США в кибератаках россиянина огласят осенью

Россиянина Евгения Никулина признали в США виновным по всем пунктам предъявленных ему обвинений в киберпреступлениях.

Соответствующий вердикт вынесло жюри присяжных в федеральном суде Северного округа Калифорнии, передает ТАСС. Всего обвинение включает девять пунктов. Меру наказания россиянина Евгения Никулина, признанного виновным в США в киберпреступлениях, планируется определить и огласить 29 сентября.

Отмечается, что трансляцию заседания вели с помощью программы Zoom.

Судья подчеркнул, что «решение было единодушным». Из него следует, что присяжные не согласились с утверждениями прокуратуры, касающимися мотивов, которыми мог руководствоваться обвиняемый.

Власти США вменяют Никулину ряд преступлений, в частности, незаконное проникновение в компьютерные системы двух компаний и кражу личных данных. Его задержали в Праге осенью 2016 года. Москва потребовала у Минюста Чехии выдать мужчину – в России Никулина обвинили в краже в 2009 году $3,4 тысячи через интернет.

Весной 2018 года Прага подтвердила, что Евгений Никулин был выдан США, вскоре россиянин предстал перед судом в Сан-Франциско. Сам он утверждает, что непричастен к хакерским атакам.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп признал, что в 2018 году дал указание по организации атаки на российское Агентство интернет-исследований, считавшееся лидером распространения информации в США, которая была охарактеризована как вмешательство РФ в выборы Штатов.