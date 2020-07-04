Россияне подготовили радушный прием для спикера Палаты представителей Ливии в Москве

Москвичи встретили председателя Палаты представителей Ливии Агилу Салеха аплодисментами возле гостиницы «Аврора», где он остановился.

Делегация от единственного законного органа власти североафриканского государства прибыла в российскую столицу в четверг, 2 июля 2020 года. Представители Востока Ливии остановились в отеле «Аврора», возле которого сегодня, 4 июля, иностранных политиков тепло поприветствовали активисты.

Москвичи ожидали Салеха с плакатами, на которых были нарисованы следующие лозунги: «Агила Салех, спасибо за правду!», «Свободная страна, свободная Ливия», «Ливия, мир, правда». Они хотели выразить признательность спикеру за антитеррористическую кампанию, которую проводит Тобрук, и мирные инициативы по выводу страны из затянувшегося кризиса. Когда делегаты вышли из гостиницы «Аврора», россияне встретили их бурными аплодисментами и словами поддержки. Салех поблагодарил людей за такой радушный прием и помахал им рукой.