Участников дистанционного голосования сверят со списками в избиркомах

Общественный штаб проконтролирует, чтобы не было нарушений.

Дистанционное голосование по поправкам к Конституции, как ему и положено, завершилось во вторник, 30 июня. Но перед оглашением результатов у избиркомов еще много работы — по инициативе Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием начата новая масштабная сверка списков, призванная не допустить фактов двойного голосования. Только после ее завершения начнется подсчет электронных голосов.

Тщательный мониторинг участников Общественный штаб начал еще до запуска дистанционного голосования 25 июня. Сначала проверили учетные записи всех подавших заявление на участие в голосовании, затем отправили им контрольное смс-сообщение, потом проанализировали сим-карты на активность в течение пяти последних дней и провели выборочный обзвон. Со второго дня электронного голосования проводилась дополнительная сверка голосующих по участковым комиссиям, охватившая более миллиона кабинетов пользователей.

Благодаря всем этим мероприятиям проверяющим удалось выявить порядка двух тысяч «сомнительных» записей, которые были направлены на дополнительную проверку. В конечном итоге осталось 284 таких записи, вызывающих подозрения в чистоте данных пользователей.

Учитывая все эти обстоятельства и заботясь о качестве результата электронного голосования, Общественный штаб инициировал еще одну сверку списков участников электронного и очного голосований. Только после ее завершения из пяти фрагментов, находящихся у особых хранителей, будет собран ключ шифрования, позволяющий подсчитать голоса, поданные участниками дистанционного голосования. Кстати, явка на нем, по информации официального телеграм-канала Общественного штаба, составила 93%.

«От лица Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием в Москве приглашаю проголосовать всех, кто еще не успел этого сделать. Все 3608 участков будут открыты с 8:00 до 20:00. Найти свой участок в Москве можно на сайте mos.ru. На главной странице сайта есть баннер, посвященный голосованию. Кликнув на него, вы найдете всю информацию о любых способах голосования, в том числе подробную карту участков», – заявил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.