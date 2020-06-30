Штрафы от ста тысяч и отдых на Мальдивах. Кто такая Мария Гончар, угнавшая Телегина?

О том, что певица Пелагея расстается с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным, стало известно в конце прошлого года. В мае появились подробности. Пелагея подала на Телегина в суд из-за невыплаты алиментов. Документ об этом находится в базе Никольского районного суда Москвы, но доступ к чтению закрыт, так как дело касается несовершеннолетних.

Уже давно не секрет, что новая пассия Ивана Телегина – Мария Гончар. Девушка выкладывает в Инстаграм совместные фото из путешествий и гоняет с новым другом по Москве на белом «Мерседесе» (эти фото выкладывает уже ГИБДД — 50 неоплаченных штрафов на сумму более 100 тысяч рублей).

Однако откуда у девушки средства на шикарную жизнь – неизвестно. Фирма Sighterguide, которая продает идеи маршрутов для путешествий, этого не объясняет – бизнес явно любительский, на сайте нет никаких данных о регистрации юридического лица. Зато это объясняют полезные связи Марии.

Девушка родилась в 1988 году в Нижневартовске в очень деятельной семье. Мама, Марина Гончар, вместе с тетей Еленой Дергуновой развивают фирму Дом Быта «Сервис-Центр», связанную с гостиничным делом. В послужном списке есть и госконтракты: местная Психоневрологическая больница не раз заказывала работы по химчистке одежды пациентов. А окружная больница арендовала автомобиль за 400 тысяч рублей.

Александр Дергунов и Елена Дергунова

Однако самый плодовитый родственник Марии – дядя Александр Дергунов (умер в 2012 году). Им было основано несколько точек по оптовой продаже алкоголя. В интернете вспоминают, что он даже был знаком с миллиардером Морисом Хеннесси, наследником коньячного дома. Сейчас бизнесом занимаются его дети (оба – выпускники МГИМО). Двоюродный брат Марии Гончар Игнат Дергунов – основатель московской компании по продаже напитков «Сиболль». Ее двоюродная сестра Варвара Дергунова занималась продажами алкоголя, распоряжаясь компанией «Винотека», а сейчас помогает маме – Елене Дергуновой. На ту, в свою очередь, оформлена Нижневартовская гостиница «Обь», в которой очень часто останавливаются приезжающие на гастроли звезды шоу-бизнеса. Визит Валерия Леонтьва, например, там не забудут никогда. Музыканты артиста устроили драку, в ходе которой нанесли ущерб гостиничному номеру в размере 150 тысяч рублей.

В общем, если Иван Телегин когда-нибудь приедет в Нижневартовск, его примут там по самому высшему разряду. Правда, пока что они с Марией предпочитают Мальдивские острова.