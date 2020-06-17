В Британии закон о партнерском насилии дополнят защитой от "грубого секса"

Новое британское законодательство о профилактике партнерского насилия будет дополнено статьей, которая лишит абьюзера возможности защищать себя согласием со стороны жертвы на агрессивные сексуальные практики. Об этом пишет «Би-би-си» со ссылкой на слова министра юстиции Алекса Чока.

Принятию этого решения предшествовала кампания «Мы не можем с этим согласиться». Впервые она заявила о себе в 1972 году, когда активистки рассказали о 60 женщинах, убитых во время секса.

Общественники отмечали, что сексуальное поведение у современных горожан становится агрессивнее. Порнографическая культура нормализует насильственные практики.

До сих пор концепция согласия позволяла людям защищать себя на судах, когда разбирательство шло по случаям убийства или нанесения увечий во время сексуальной активности. Довод о том, что жертва была согласна на садомазохистские мероприятия, иногда позволял подсудимым проходить по статье о непредумышленном убийстве.

Сторонники поправок в закон утверждают, что в 45% случаях разбирательств по подобным делам подсудимые получали «смягченные» приговоры.