Анна Попова // фото: Global Look Press

Корона не жмет. Кто такая "главная по коронавирусу" – Анна Попова
Фото: Global Look Press

"Мы попали в конец июля": Какие еще сюрпризы приготовит лето?
Фото: Global Look Press

Опрос: Должно ли государство раздать деньги гражданам?
Фото: АГН Москва

Греф в битве за Архангельское: заповедные земли усадьбы отдают под чиновничьи дачи
В центре внимания
Фото: АГН Москва
Победа над вирусом или "капризы дедушки": Почему в России снимают карантин?
Дмитрий Быков: Путин никем не притворяется. В отличие от его шавок
Коронакризис: как покупателям квартир не вляпаться в долгострой

Новости дня

17 июня, среда

[08:55]Медведев рассказал о "вынужденном" сотрудничестве с государствами из-за ковида
[07:55]Чеченцы во Франции и дексаметазон при ковиде. Новости к утру 17 июня

16 июня, вторник

[22:00]Новые тизеры "Бэтмена", который выйдет осенью 2021-го, покажут в этом августе
[21:35]Трамп подписал указ о создании базы данных по неправомерным действиям полиции
[20:33]В Минздраве заявили, что полное снятие ограничений в РФ возможно лишь в 2021-м
[19:58]В Петербурге завели дело по факту аварии в аэропорту, повлекшей ущерб в миллион
[19:37]"Ростех" опроверг сообщения о том, что школы оснастят системой распознавания лиц
[19:13]Массовые мероприятия в Москве разрешат проводить не ранее середины июля
[18:37]Трассу Москва – Челябинск перекрыли на 4,5 часа из-за ДТП с двумя жертвами
[17:51]Все 28 подсудимых по делу о драке в Чемодановке заявили, что отрицают свою вину
[16:47]СК возбудил дело после перестрелки в Назрани, при которой погибли четверо
[16:00]Совладелец "Новой" намерен до конца июня запустить русскоязычный Independent
[15:48]Избитым в 2007 году участникам "Марша несогласных" присудили €43 тысячи на троих
[14:57]Иностранец и москвич задержаны при попытке запустить стрелу с наркотиками в СИЗО
[14:55]В "Единой России" хотят отменить новогодние праздники за счет "нерабочих дней"
[14:07]Сеул возложил ответственность за взрыв офиса связи в Кэсоне на КНДР
[14:02]Песков заявил, что Путин намерен устроить "Прямую линию" после плебисцита
[13:15]На россиян завели почти 500 тысяч дел на 1 млрд штрафов за нарушение самоизоляции
[12:40]В ходе беспорядков в Дагестане пострадали семь полицейских и несколько машин
[12:21]"Время такое": Директор ФБК не стал рассказывать МВД, планирует ли он беспорядки
[11:44]Заковавшему и избившему жителей полицейскому вменяют превышение полномочий
[10:56]"Ъ": ЦИК разрешил регионам сэкономить на проверке членов избиркомов на COVID-19
[10:24]Система быстрых платежей от ЦБ плохо работает с продуктами Сбербанка
[09:33]В Новосибирской области взрыв снаряда повлек травмы у четверых военнослужащих
[08:54]Азербайджанцы, не сумевшие вернуться на родину, напали на полицию Дагестана
[08:29]Навальному не грозит срок, а за школьниками начнут слежку. Главное к утру 16 июня

15 июня, понедельник

[21:57]Менее  10% онлайн-сервисов адаптированы для незрячих людей
[21:05]Курильщики с ковидом показали в Москве хорошую дисциплину
[20:34]До конца лета в РФ могут начаться клинические испытание еще одной вакцины от ковида
[20:20]Мигрантам позволят оставаться в РФ с просроченными разрешительными документами
[19:56]Стрелка, напавшего на полицейских в Москве, проверят на экстремизм
[19:29]В Калининграде закрыто дело о вымышленном диалоге Сталина и Гитлера
[18:52]Ресторатор предположил, что половина ресторанов в РФ закроются навсегда
[17:40]На Ленинском проспекте в Москве мужчина стрелял в полицейских
[17:15]Под Красноярском убили школьницу, чье заявление об угрозах проигнорировали в полиции
[16:05]В ОНК считают, что осужденного на 16 лет Уилана обменяют "достаточно быстро"
[15:46]В Чечне музыканта оштрафовали на 1500 рублей за запись песни Муцураева
[15:35]Пятеро заместителей главреда "Ведомостей" уволились из-за назначения Шмарова
[14:52]В Татарстане выносили решения по делам о нарушении самоизоляции за 16 секунд
[14:37]МИД предписал двум чешским послам покинуть Россию в течение двух дней

Фото: depositphotos
Рецепт: Легкий свекольник на основе ботвы
Фото в статье: Depositphotos, Instagram
Ты уволен: как получить максимальное пособие по безработице
Фото в статье: пресс-служба СТС
Поке и фахитос: Летние рецепты от Александра Бельковича
Фото: depositphotos
Рецепт: Летние соусы для красивой фигуры
Фото: Официальный сайт Мэра Москвы
Как москвичи могут оспорить незаконный штраф от "Социального мониторинга"?
Фото в статье: пресс-служба СТС
Суп из тыквы, боул с рыбкой и брускетта с авокадо: Три ресторанных рецепта для дома
Фото: Global Look Press
Зарплаты в Ярославле и нарушители на пляжах Дзержинска: Что обсуждали в Сети
Фото: Global Look Press
Во Владимире борются за пиво, а в Якутске критикуют блогеров: что обсуждают в Сети
Фото: Global Look Press
Бюджет в Челябинске и пруд за 14 млн в Калуге: что обсуждали в Сети
Респонденты // фото: Global Look Press
На ком держится мир? Отвечают синоптик, экономист и актриса

Чеченцы во Франции и дексаметазон при ковиде. Новости к утру 17 июня

Общество
07:55, 17 июня 2020

Чеченцы во Франции и дексаметазон при ковиде. Новости к утру 17 июня
Рамзан Кадыров // Фото: Global Look Press
Рамзан Кадыров // Фото: Global Look Press

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что лондонские ученые предоставили значимые результаты исследования о применении  стероидного противовоспалительного препарата дексаметазона в лечении осложненных случаев коронавирусной инфекции. Об этом пишет «РИА Новости».

Согласно данным исследования, дексаметазон снижает риск смерти у пациентов на ИВЛ — на 35%, а у людей, получающих кислород — на 20%. Отмечается, что средство при этом имеет довольно низкую цену во всех странах. В Египте уже отметили, что в стране начали использовать описанный метод раньше, чем в Великобритании.

Председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина волынец призвала ввести на государственном уровне дополнительные пособия для родителей, воспитывающих детей в одиночку. Объем выплат должен составить, согласно предложению, не менее двух прожиточных минимумов на одного члена семьи. При этом не должны отменяться все иные льготы, уточняет RT.

Французские СМИ сообщают о противостоянии между этническими группами из Северной Африки и Чечни внутри страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Le Parisien. Отмечается, что речь идет о противоборстве между этническими преступными группировками, которые заняты переделом рынка наркоторговли, следует из доклада разведслужбы уголовного розыска французской полиции.

На протяжении трехдневных столкновений во французском Дижоне участники погромов крушили камеры наблюдения и поджигали автомобили и мусорные баки.

Глава Чечни Рамзан Кадыров тем временем в очередной раз потребовал от кого-то извинений. На этот раз от грузинского журналиста Георгия Габунии, который обвинил Кадырова в заказе покушения на него. Кадыров потребовал от журналиста извиниться за оскорбление руководства РФ.

«Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит, а если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны об этом не узнают», — цитирует Кадырова «Интерфакс».

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Чечня #Кадыров

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:
Рамзан Кадыров // Фото: Global Look Press

Общество

Чеченцы во Франции и дексаметазон при ковиде. Новости к утру 17 июня

Читать далее >

Фото: АГН Москва

Общество

Победа над вирусом или "капризы дедушки": Почему в России снимают карантин?

Читать далее >

Леонид Рошаль // фото: Global Look Press

Общество

"Мы к таким вызовам не готовы": эксперт – о "деле врачей", взволновавшем Рошаля

Читать далее >

Политика
Леонид Гозман: Власть молчит о теракте в Будённовске, так как ей плевать на людей
Миролюбие России – на уровне Сомали
"Близок к телу": новый премьер Белоруссии оказался держателем тайн Лукашенко
Пролетая над рекой в Норильске: Итоги недели одним предложением
Общество
"Это самоубийство": жертва хирурга-потрошителя Алены Верди о ее смерти
Воспитательницу детсада выгоняют на улицу из-за долгов перед МФО
"Кремль. Путину". Деньги – народу, налоги – для олигархов!
Ваши права. Как обжаловать штрафы, полученные во время режима самоизоляции?
Колумнисты
Ежов Сергей

Ежов
Сергей

журналист

Скандала с Навальным можно было бы избежать. Если бы вместо ветеранов в роликах снимались Игорь Сечин, Аркадий Ротенберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко и прочие приближенные к власти миллиардеры. ТИменно им в первую очередь нужно «обнуление» Владимира Путина. Но они предпочли спрятаться за спины заслуженных людей. И не только воевавших во Вторую мировую, к слову

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Я не защищаю и не оправдываю советскую власть – я просто показываю, что путинская идеология и практика не имеют с нею ничего общего. И главный грех Платошкина заключается вовсе не в том, что он призывает голосовать против поправок в Конституцию: главный грех в том, что он классово чужой

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Как известно, 20 лет назад первым в борьбе скреп со свободой пал канал НТВ, а конкретно – программа «Куклы». То, что в «Куклах» было на виду, в «Чуме» спрятано между строк. При этом создатели смеются и над собственной же «игрой в прятки»

Культура и ТВ
Анатолий Трушкин: Сто грамм в раю
Представитель "Современника" назвала аварию с Ефремовым несчастным случаем
Никас Сафронов: Перед смертью Трушкин сильно ослаб и не мог ходить
Рудинштейн о депрессии Ефремова: Боюсь, что Миша совершит суицид
Шоу-бизнес
"Могила Началовой – самая яркая": Басков и Долина навещают певицу на кладбище
Испугались вируса: Сафронов объяснил, почему звезды отказались хоронить Трушкина
Владимир Фриске: Жанну могло спасти лекарство, которым лечат Заворотнюк!
"Дайте поспать спокойно": Друзья Барыкина уверяют, что говорили с его призраком

Здоровье
Ученые: Молодость снижает риск заражения коронавирусом почти наполовину
Коронавирус редко передается от матери к ребенку при родах
COVID-19 атакует мозг человека и размножается в его клетках
Молочные продукты защищают от диабета и гипертонии
Туризм
COVIDное лето Кубани: Позволят ли новые правила отдохнуть на российских курортах?
Самоизоляция в Австралии, или Как приручить какаду
"Как нам выжить?" Крымчане не знают, чем кормить детей в отсутствие туристов
Италия учится ходить: жители вышли на улицы после карантина и считают убытки
Авто
Депутат Лысаков рассказал о новых штрафах для автомобилистов
Техосмотр автомобилей поставят под цифровой контроль
Для погашения ипотеки россияне начали продавать автомобили
Электронные "права" – не выходя из дома
Недвижимость
Покупать ли жилье в кризис? Отвечают эксперты в сфере недвижимости
Новостройки после пандемии – что изменится
Льготная ипотека под 6,5 % обойдется россиянам гораздо дороже
Юрист: Власть кинула дольщиков. Меры поддержки помогут лишь застройщикам
Свежий номер
Фото: Global Look Press; в статье: АГН Москва
"Фракция болгар": Кто из наших депутатов и сенаторов поселился в стране НАТО
Фото в статье: Global Look Press
Марш пустых кастрюль-2020: ждать ли России массовых протестов после самоизоляции?
Фото: Global Look Press
Оружейные бароны: Кто в России наживается на продаже смертельных вооружений
Фото в статье: скриншоты Youtube, Twitter
Адвокат Ольшанский: Ефремова надо класть в больницу. Ему поможет время
Фото в статье: Global Look Press
Каждые 15 минут слышен вой сирен: Почему массовые протесты захлестнули Америку?

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Фото в статье: Global Look Press, Instagram
Юлия Галямина:
Голосование – это возможность сказать "Нет" поправкам
Global Look Press
Евгений Ройзман:
В июле им снова придется вводить карантин. Точечно
Фото в статье: Global Look Press, скриншот Youtube
Алексашенко:
В плане Мишустина нет ни слова о восстановлении доходов населения
Фото в статье: Global Look Press
Дмитрий Глуховский:
Наша власть не дает людям повода гордиться своей страной
Фото в статье: Global Look Press
Марк Розовский:
Алкоголизм, как и талант, передался Мише Ефремову по наследству
Ольга Бузова // Фото в статье: Instagram
"Подтирка для зада": Солнцев высмеял Бузову за рекламу поправок
Фото в статье: Instagram
"Жаль мальчика": жена Тимати признала себя "горе-матерью"
Юлия и Андрей прожили вместе долгие годы // фото: соцсети
Четыре версии загадочной смерти Юлии Норкиной
Фото в статье: Instagram
Боня выступила против раздачи денег бедным: Хватит плодить нищебродов и лентяев!
Фото: Instagram
"Светка счастлива": Миро "уличила" Лободу в связи с женщиной-продюсером
Фото: depositphotos
На Ямале предлагают "стучать" за деньги
Фото: depositphotos
Хорошее собачье дело: В Казани студенты создали приложение для владельцев собак
Фото: Global Look Press
Женщина три года жила по "мужскому" паспорту
Фото: соцсети
Медсестра в купальнике – лучшее лекарство
Бахтияр Жакупов // стоп-кадр: YouTube
Участковый из Казахстана, спасший семью от выселения, стал героем соцсетей
^