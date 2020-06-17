Чеченцы во Франции и дексаметазон при ковиде. Новости к утру 17 июня

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что лондонские ученые предоставили значимые результаты исследования о применении стероидного противовоспалительного препарата дексаметазона в лечении осложненных случаев коронавирусной инфекции. Об этом пишет «РИА Новости».

Согласно данным исследования, дексаметазон снижает риск смерти у пациентов на ИВЛ — на 35%, а у людей, получающих кислород — на 20%. Отмечается, что средство при этом имеет довольно низкую цену во всех странах. В Египте уже отметили, что в стране начали использовать описанный метод раньше, чем в Великобритании.

Председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина волынец призвала ввести на государственном уровне дополнительные пособия для родителей, воспитывающих детей в одиночку. Объем выплат должен составить, согласно предложению, не менее двух прожиточных минимумов на одного члена семьи. При этом не должны отменяться все иные льготы, уточняет RT.

Французские СМИ сообщают о противостоянии между этническими группами из Северной Африки и Чечни внутри страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Le Parisien. Отмечается, что речь идет о противоборстве между этническими преступными группировками, которые заняты переделом рынка наркоторговли, следует из доклада разведслужбы уголовного розыска французской полиции.

На протяжении трехдневных столкновений во французском Дижоне участники погромов крушили камеры наблюдения и поджигали автомобили и мусорные баки.

Глава Чечни Рамзан Кадыров тем временем в очередной раз потребовал от кого-то извинений. На этот раз от грузинского журналиста Георгия Габунии, который обвинил Кадырова в заказе покушения на него. Кадыров потребовал от журналиста извиниться за оскорбление руководства РФ.

«Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит, а если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны об этом не узнают», — цитирует Кадырова «Интерфакс».