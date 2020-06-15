Защита приговоренного к 16 годам Пола Уилана намерена обжаловать решение суда

Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, к 16 годам колонии строгого режима.

Как пишет ТАСС, обвинение просило для американца 18 лет заключения.

Адвокат Уилана Владимир Жеребенков сообщил, что защита не согласна с приговором и намерена обжаловать его в течение 10 суток. Он указал на то, что Уилана могут обменять на Виктора Бута или Константина Ярошенко, находящихся в американских тюрьмах.

Пола Уилана, который также имеет гражданство Канады, Ирландии и подданство Великобритании, задержали в декабре 2018 года. Сообщалось, что у него нашли содержащие гостайну документы. Ему предъявили обвинение по статье 276 УК («Шпионаж»).

По данным «Интерфакса», до вступления приговора в силу он будет находиться в СИЗО «Лефортово». Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие гостайну. В последнем слове Уилан заявил о своей невиновности и попросил его оправдать.