Вакцина от ковида в США и "правые" протесты в Лондоне. Новости к утру 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал открытие кинотеатров и допуск на другие массовые мероприятия в столице уже в июле, передает «Интерфакс» со ссылкой на интервью градоначальника на телеканале «Россия 1».

Собянин отметил, что для принятия решений будут обращать внимание на эпидемиологические показатели. Планы могут измениться в случае, если динамика по заболеваемости коронавирусом в Москве будет меняться в худшую сторону.

В Китае тем временем зафиксированы 57 новых случаев заражения коронавирусом, из которых только 19 — ввезенные из других стран, а остальные — внутренние.

А в США в июле начнется завершающая стадия клинических исследований вакцины mRNA-1273 от коронавируса. Об этом сообщили в биотехнологической компании Moderna пишут «Новости GMP». Исследования будут проводить совместно с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний.

Предполагается, что в нем примут участие 30 тысяч человек, часть из которых будут получать изготовленную вакцину, а часть — «пустышку». Так ученые проконтролируют эффективность препарат с учетом плацебо.

В мире, несмотря на пандемию, продолжаются уличные протесты. Теперь на улицы вышли и праворадикальные силы. В Лондоне праворадикальные силы за минувшие сутки несколько раз устраивали агрессивные стачки с полицией. Сторонники «белого» движения вышли на Парламентскую площадь с желанием защитить памятники от вандалов.

Parliament square today pic.twitter.com/bmFb1P82Pv — Jamie Roberts (@visitjamie) June 13, 2020

Британский премьер-министр Борис Джонсон негативно охарактеризовал эти выпады со стороны правых активистов. «Любой напавший на полицию почувствует на себе всю силу закона. Эти марши и протесты обессмыслены насилием и нарушением существующих требований. Расизму нет места в Великобритании, и мы должны работать над тем, чтобы это было именно так», — цитирует политика «РИА Новости».