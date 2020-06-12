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Starbucks не разрешил сотрудникам символику Black Lives Matter наравне с другими

Общество
13:20, 12 июня 2020

Starbucks не разрешил сотрудникам символику Black Lives Matter наравне с другими
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Сеть кофеен Starbucks ответила отказом на вопрос сотрудников, можно ли на рабочем месте носить одежду или аксессуары с символикой общественной кампании Black Lives Matter, отстаивающей права цветного населения, передает BuzzFeed.

Ранее компания в своем Twitter обещала выражать «солидарность черными партнерами, клиентами и сообществами», однако это, как выяснилось, не распространяется на внешний вид персонала сети. Причиной этому стал строгий дресс-код для сотрудников, который исключает возможность выражать их политические, политические или личные убеждения. Там заявили, что подобные аксессуары могут быть неверно истолкованы и стать причиной насилия. Кроме того, Starbucks пояснил, что «агитаторы, которые неправильно истолковывают фундаментальные принципы» движения, могут с их помощью лишь «усилить разобщенность» людей.

Напомним, что мощная общественная кампания Black Lives Matter возникла после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в США. После этого по всей стране прошла волна протестов и массовых беспорядков, связанных с недовольством жителей отношением полиции к чернокожему населению.

Теги: #Беспорядки в США из-за убийства афроамериканца

Рубрика: Общество

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