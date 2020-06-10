В 51 вагоне МЦК запретят громко разговаривать и слушать музыку без наушников

На рельсах МЦК в каждом из 51 составов появился так называемый «вагон тишины». Вход в этот салон промаркирован символом человека с приложенным к губам пальцем.

Правила поведения в этом вагоне предусматривают отказ от громких разговоров и бесед по телефону. За введение такого правила проголосовали большинство пользователей приложения «Активный гражданин» в ноябре 2019 года, передает пресс-служба Московского метрополитена.

«Москвич Mag» пишет, что ранее пассажиры жаловались на объявления остановок в вагонах МЦК, в связи с чем было решено убавить громкость голоса, объявляющего станции на русском и английском языках.