В Москве задержали стрелка, в Британии уронили работорговца. Новости к утру 8 июня 

На юго-западе Москвы был задержан мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который открыл огонь по прохожим из окна квартиры. В результате инцидента были ранены три человека, пишет «Интерфакс». Возбуждено уголовное дело о покушении на хулиганство и хулиганстве.

В столице продолжают выборочно составлять протоколы о нарушении режима самоизоляции. И если парки полны беспрепятственно гуляющими людьми, то у официальных ведомств до сих «особый режим». Вечером 7 июня у Администрации президента была задержана активистка Анна Лойко, выступавшая против поправок в Конституцию с плакатом «Хуже все ближе. Нет поправкам!»

Лойко была задержана, передает «ОВД-Инфо». В отношении нее составлен протокол о нарушении самоизоляции, а в ОВД «Пресненский» составили протокол о нарушении правил проведения массовых акций за участие в шествии 5 июня.

В Китае Госсовет заявил, что 94,3% заболевших коронавирусом уже вылечились. Общая смертность составила 5,6%. В Новой Зеландии и вовсе медики рассказали об излечении последнего пациента с диагностированным ковидом. Последний подтвержденный случай новой болезни в стране был зафиксирован 22 мая.

В американском Миннеаполисе заявили, что в ближайшее время муниципалитет займется демонтированием полицейского аппарата и создании его заново с участием общественности, пишет ТАСС со ссылкой на CNN. Напомним, именно события в Миннеаполисе стали триггером для протестов по всей стране, когда полийский там в очередной раз убил чернокожего задержанного.

В британском Бристоле тем временем протестующие уронили на асфальт крупногабаритную статую работорговца XVII века Эдварда Кольстона.

