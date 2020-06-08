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Дизайнера, которому перед акцией 27 июля сломали ногу, все же решили оштрафовать

Общество
17:35, 08 июня 2020

Дизайнера, которому перед акцией 27 июля сломали ногу, все же решили оштрафовать

Суд признал законным штраф Константину Коновалову, которому силовики сломали ногу перед акцией протеста в Москве.

Как пишет «Интерфакс», Мосгорсуд подтвердил решение Савеловского суда, который признал дизайнера Константина Коновалова виновным в нарушении правил проведения митинга и назначил ему штраф в размере 10 тысяч.

Ранее Коновалова уже штрафовали по этому обвинению, однако в январе Мосгорсуд отменил решение, направив дело на новое рассмотрение.

Следствие и суд настаивают на том, что 27 июля прошлого года дизайнер участвовал в несогласованной акции протеста в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Сам Коновалов утверждает, что его задержали на Тверской до начала акции, когда он совершал пробежку. При задержании молодого человека повалили на асфальт и прижали ноги к бордюру, позже выяснилось, что у него перелом. В полиции на дизайнера составили протокол о нарушении правил проведения публичной акции. Коновалов направил заявление в СК, однако там не нашли нарушений в действиях правоохранителей. Тверской суд подтвердил законность решения следователей, Савеловский суд назначил дизайнеру штраф в десять тысяч рублей. Жалобу самого Коновалова при этом рассматривать не стали.

По мнению следствия, полицейские имеют право применять физическую силу, «если несиловые способы не обеспечивают выполнения возложенных на полицию обязанностей по пресечению преступлений и административных правонарушений».

В апреле Константин Коновалов он обратился в ЕСПЧ.

Теги: #"Московское дело" – 2019

Рубрика: Общество

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