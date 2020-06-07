Помощь США, протест сферы инноваций и карантин в Тыве. Главное к утру 7 июня

Госсекретарь США Майкл Помпео предложил оказать России помощь в ликвидации последствий аварии в Норильске: «Несмотря на наши разногласия, США готовы оказать России помощь в смягчении последствий этой экологической катастрофы», — написал он в своем Twitter. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ выразила благодарность за эту инициативу американской стороны, заявив, что это второй «жест доброй воли» между странами, «который показывает, что можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество»: «Мне кажется, что это очень конструктивная полемика. По крайней мере, попытка была», — заявила она.

Директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов выступил с критикой решения об аресте главы Российской венчурной компании Александра Повалко. По его мнению, после этого подобных действий силовых структур следует приостановить деятельность всех институтов развития в России до того момента, пока с Повалко не снимут обвинения: «Возникает ощущение, что ты строил, строил, замки из песка. Но тут пришли старшие ребята и просто ради шутки растоптали все, что мы все строим последние годы. Какой смысл в нашей деятельности? Зачем менять законы? Зачем тратить усилия и деньги?» — задается он вопросом в своем Facebook.

В Республике Тыва ввели карантин, по которому гражданам запрещается выходить из домов. Он будет продолжаться в течение двух недель, начиная с 8 июня. Также было приказано подготовить авиацию для экстренной перевозки больных. Об этом говорится на сайте правительства региона. Ранее губернатор Тывы Шолбан Кара-оол был выписан из больницы после того как переболел коронавирусом.

Коронавирус был обнаружен у пресс-секретаря президента Казахстана Берика Курмангали. Об этом он написал в своем Facebook. Он был госпитализирован, однако его состояние на настоящий момент оценивается как нормальное.