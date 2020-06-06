Россияне возвращаются на родину, а Минюст одобряет Собянина. Новости к утру 6 июня

Минюст признал все указы и иные противоэпидемические меры, предпринятые местными властями Москвы, не противоречащами нормам Конституции. В министерстве посчитали, что все предпринятые меры «безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории Российской Федерации», пишет «РИА Новости».

Руководитель отделения экологической партии «Зеленые» в Красноярском крае Сергей Шахматов оценил темпы сбора разлитого в Норильске топлива. По его предположению, на то, чтобы очистить водоем от химикатов, потребуется минимум 23 недели. И это при круглосуточном графике уборки, уточняет «Интерфакс».

Порядка 80 граждан России вернулись специальным выдвижным рейсом из Кубы в Москву. Также на момент посадки в Гаване на борту самолета уже находились сотни пассажиров-россиян из Аргентины, Чили, Бразилии и других стран, пишет ТАСС.

В Колумбии мэр округа Мюриэль Боузер переименовал площадь перед Белым домом в «Black Lives Matter Plaza» в поддержку мирных демонстрантов, которые выступили против расистской политики и преступлений со стороны правоохранителей, пишет Washington Post. В минувшую пятницу протесты в США стали более мирными. Деэскалации посодействовал комендантский час и дождливая погода.