Трамп в бункере и МРОТ для домохозяек. Новости к утру 1 июня

Полиция применила жесткие меры для разгона протестующих возле Белого дома в Вашингтоне, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. Отмечается, что демонстранты забрасывают полицейских бутылками с водой и петардами. Против них применяется в том числе слезоточивый газ.

Журналист Washington Post сообщил в своем микроблоге, что протестующие подожгли Церковь Святого Иоанна на площади Лафайет, но пожар удалось предотвратить. Ущерб, нанесенный старинному зданию пока не оценен.

Тем временем СМИ сообщают, что президент Трамп на момент, когда от Белого дома начали отодвигать металлические баррикады, спрятался в подземном бункере Белого дома, который ранее использовался во время терактов.

Также сообщается, что к протестным демонстрациям присоединилась дочь мэра Нью-Йорка Чиара де Блазио. Она была задержана в числе остальных демонстрантов, которые вышли на перекресток Бродвея и 12-й улицы, пишет «Российская газета».

Напомним, радикальные акции протеста в США начались после очередного убийства чернокожего человека полицейскими в Миннеаполисе. Во время задержания 45-летнего безоружного Джорджа Флойда полицейский держал ногу на его шее. Несмотря на крики задержанного, который сообщал о нехватке воздуха, силовик не убирал ногу. В результате мужчина скончался.

В России фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о выплате минимального размера оплаты труда лицам, занятым ведением домашнего хозяйства. Одним из авторов законопроекта выступил глава комитета нижней палаты по труду и соцполитике, передает «РИА Новости».

Отмечается, что выплаты предлагают лишь тем гражданам, чей семейный подушевой доход на каждого члена семьи не выше двух прожиточных минимумов. Право на МРОТ сможет иметь только один член семьи, занимающийся всеми бытовыми нуждами семьи и ухаживающий за детьми, пожилыми или иными родственниками, требующими заботы.

СК в Алтайском крае начнет проверку в отношении Центра охраны материнства и детства в Барнауле. Там при попытке сокращения докторов попытались перевести на должности уборщиков и дворников, пишет «Интерфакс».