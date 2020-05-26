В Подмосковье мошенники отняли у аптеки 20 тысяч за продажу препарата без рецепта

В городе Лобня задержаны лжепрокуроры, пойманные на вымогательстве у сотрудника аптеки, пишет «Российская газета».

Мужчины, представившиеся работниками местной прокуратуры, потребовали 20 тысяч рублей у директора аптеки за отпуск фармацевтом препарата, который является рецептурным. Получив необходимую сумму, злоумышленники перестали выходить на связь.

Сотрудникам Росгвардии удалось установить, что подозреваемые являются уроженцами республики Адыгея. Впоследствии они были задержаны. У них были изъяты три мобильных телефона и список с реквизитами номеров потерпевших и паролями к ним.

Также установлена их причастность к аналогичному преступлению в городском округе Балашиха. Продолжается поиск других потерпевших от рук мошенников. Сами подозреваемые заключены под стражу.