Большие деньги на братьях меньших. Как избежать мошенничества, помогая бродячим животным

Забота о бездомных животных – это та часть жизни многих москвичей, на которую не влияет даже вынужденная самоизоляция. Люди забирают с улиц к себе домой подвального котенка или бродячего щенка, отправляют деньги на лечение и содержание питомцев приютов, помогают волонтерам. Приюты, где наши меньшие братья получают питание и крышу над головой, бывают как муниципальными, так и частными. И если с первыми все более-менее понятно и прозрачно, то во втором случае стоит быть крайне внимательными.

Муниципальные приюты выполняют несколько основных функций: на них ложатся оперативная помощь и забота о животном, включая ветеринарные услуги, долгосрочная забота о животном, чей хозяин быстро не нашелся, помощь в воссоединении потерянного животного с его прежним хозяином, а также поиск нового места обитания или нового хозяина.

Сегодняшние муниципальные приюты отличаются своей открытостью и основательностью. У них есть официальные сайты, собственные страницы в социальных сетях, там работает штатный персонал и ветеринары, налажена надежная система поиска хозяев для питомцев таких приютов. Из самого названия понятно, что основную заботу о животных здесь берут на себя городские власти.

Частные приюты существуют на спонсорские средства и пожертвования любителей животных. Старейший из действующих частных приютов для бродячих животных открыли в подмосковном поселке Томилино еще в 1990 году.

Большую часть частных приютов тоже составляют надежные и проверенные заведения с ответственным подходом к работе, в которых животным действительно оказывают посильную помощь и заботу. Однако здесь же существует и огромное пространство для мошенничества и обмана доверчивых и сердобольных граждан, пожелавших перечислить деньги «на лечение брошенной кошки» или «на спасение от усыпления выводка щенят».

Бывают частные приюты с удобными вольерами, утепленными будками и ограниченным количеством животных на каждый вольер. В них есть отдельные места для содержания щенков, отслеживание всех ветеринарных процедур и ежедневные выгулы.

Но, к сожалению, нередко можно встретить и такие частные приюты, где не хватает средств даже на базовые нужды: корм, обработку от паразитов, прививки и т.д. О стерилизации и своевременном оказании ветеринарной помощи речи вообще не идет. И все же худо-бедно и здесь стараются хоть как-то помочь питомцам, несмотря на порой неприемлемые условия содержания.

Главная опасность – выступающие под вывеской частных приютов всевозможные сборщики денег. Перечисляя средства на слезливый крик о помощи в соцсетях, стоит быть очень внимательными, ведь мошенники давно научились извлекать выгоду из милосердия других людей.

Схем такого заработка придумано и опробовано уже немало. Часто человек платит неким специалистам, чтобы те пристроили его животное, но, получив деньги, такие молодчики в лучшем случае просто выбрасывают его на улицу, а в худшем – питомца ждет смерть. Усыпить ли, пустить на дешевый мех или отдать на тренировку бойцовым собакам – у желающих поживиться живодеров никаких моральных преград по этому поводу давно нет, главное – деньги.

Очень выгодно для себя мошенники научились «отправлять животных за границу». Получив деньги, они зачастую просто выбрасывают собаку или кошку куда подальше. Либо в действительности отправляют в европейские лаборатории медицинских компаний, и какая участь там ждет подопытных, объяснять вряд ли нужно.

Многие частные приюты запрашивают подробные сведения у будущего хозяина животного вплоть до дохода семьи и времени отсутствия в квартире, в итоге питомец так и не попадает к раскрывшему свои данные человеку, а тому только и остается надеяться, что эти сведения не окажутся в руках преступников.

Как же поступать тем, кто хочет помочь бродячему животному? Стоит перечислять средства только проверенным и известным фондам и приютам. Также можно передавать не деньги, а «натуру»: корма, лекарства, игрушки для животных и т.д. Настоящие волонтеры всегда готовят финансовые отчеты обо всех потраченных средствах, у них есть фото и видео животных. Во многих приютах ведется прямая трансляция с камер из вольеров.

В любом случае нужно обязательно присмотреться к приюту, которому вы хотите помочь, и быть осторожными с громкими объявлениями о помощи животным, ведь желающих заработать на чужой доброте, к сожалению, меньше не становится, но это отнюдь не значит, что нужно перестать помогать бродячим животным совсем. Ведь если не мы, то кто же?