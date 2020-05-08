На Урале проверяют данные о брошенной врачами вдове ветерана, больной COVID-19

В Екатеринбурге медики скорой помощи бросили одну у подъезда дома 90-летнюю пенсионерку с коронавирусом и деменцией.

Об этом сообщает портал URA.RU со ссылкой на рассказ внучки вдовы ветерана ВОВ.

По ее словам, с 30 марта ее бабушка находилась в Свердловском госпитале для ветеранов войн, где женщине диагностировали двустороннюю пневмонию и коронавирус. «Сегодня в 10 часов утра я вышла на балкон и увидела бабушку на клумбе с окровавленным лицом. Соседка позже рассказала, что видела, как примерно в 8:30 к дому подъехала скорая помощь», – сообщила внучка больной. Она уточнила, что пенсионерку, страдающую деменцией, высадили у подъезда, даже не позвонив в дверь, и уехали. В результате пожилая женщина упала и разбила лицо.

Пенсионерке вызвали скорую помощь. Ее увезли в другое медучреждение, обследовали и, не обнаружив черепно-мозговой травмы, попросили забрать домой.

«Я не понимаю, что произошло, мне никто ничего не говорит, хотя я везде звоню, почему ее увезли из госпиталя и выбросили на улицу, да еще с коронавирусом», – сказала внучка вдовы ветерана, добавив, что соответствующая справка с диагнозом имеется у нее на руках.

Издание отмечает, что до главврача госпиталя ветеранов войн Олега Забродина дозвониться не удалось. В министерстве здравоохранения Свердловской области отказались комментировать ситуацию.

Проверкой информации занимается оперативный штаб. Сейчас пенсионерка находится в больнице, ей оказывается необходимая помощь. Выясняются причины и обстоятельства произошешего.

Прокуратура Свердловской области также организовала проверку, передает ТАСС. «Будет дана правовая оценка качеству оказания медицинской помощи вдове ветерана Великой Отечественной войны и принимаемых в медицинских учреждениях санитарно-эпидемиологических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции среди пациентов и персонала», – указывается в сообщении надзорного ведомства.